Amine Gouiri, le Fennec sauveur de l’OM, offre une troisième victoire consécutive à Marseille en Ligue 1

Entré en jeu en seconde période, l’international algérien Amine Gouiri a inscrit l’unique but du match OM-Auxerre (1-0) ce vendredi soir au Vélodrome. Un succès précieux qui conforte Marseille sur le podium et confirme la montée en puissance du buteur des Verts à l’approche du Mondial 2026.

Un Vélodrome sous tension, un Fennec pour éteindre l’incendie

L’ambiance était électrique, mais pas dans le bon sens du terme, à l’Orange Vélodrome ce vendredi 13 mars. Les ultras marseillais avaient déployé une banderole sans équivoque réclamant « 45 minutes de silence pour une saison d’humiliation », en réponse à l’élimination en quarts de finale de Coupe de France face à Toulouse il y a 10 jours. Pendant toute la première période, les supporters ont refusé d’encourager les joueurs d’Habib Beye le nouvel entraîneur, installant une atmosphère glaciale dans l’enceinte phocéenne.

La première mi-temps n’a d’ailleurs guère aidé à dégeler les tribunes. L’OM et l’AJA ont offert un contenu terne, avec très peu d’occasions franches. Le bruit est toutefois revenu en seconde période, et avec lui, les intentions offensives marseillaises. Mason Greenwood, la star anglaise de Marseille, a immédiatement mis le gardien auxerrois Léon à l’épreuve d’une belle frappe, tandis que Højbjerg s’est approché du but sur un coup franc rasant.

Mais c’est bien Amine Gouiri, lancé dans le jeu par Habib Beye en cours de seconde période, qui a fait basculer la rencontre. À la 78e minute, l’attaquant algérien a repris de volée un centre dévié, fusillant Léon de près. Le Vélodrome, enfin réveillé, a pu exulter.

Un dénouement haletant avant la délivrance

La fin de match a été nerveuse. À la 86e minute, Auxerre a cru arracher l’égalisation par Bryan Okoh, mais le but a été annulé pour une main du défenseur ivoirien. Trois minutes de temps additionnel ont encore fait monter la tension, mais les Phocéens ont tenu bon pour enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat, et une deuxième « clean sheet » de rang.

Avec ce succès, Marseille consolide sa troisième place au classement avec 49 points, prenant trois longueurs d’avance sur Lyon dans la course à la qualification directe pour la Ligue des Champions.

Gouiri, la fierté des Fennecs en Ligue 1

Pour les supporters de l’équipe d’Algérie, la performance de Gouiri ce soir est le symbole de la résurrection d’un joueur clé du dispositif des Fennecs, après des mois difficiles marqués par une blessure à l’épaule contractée en octobre lors du match qualificatif Algérie-Ouganda (2-1) pour le Mondial 2026. Son absence s’était cruellement fait sentir lors de la CAN 2025 au Maroc, où l’Algérie avait dû se passer de lui. Un manque qui, pour beaucoup d’observateurs, a pesé dans l’élimination des Verts en quart de finale face au Nigeria.

Rappelons que Gouiri, formé à l’Olympique Lyonnais et passé par 74 sélections chez les jeunes de l’Équipe de France, avait officialisé en 2023 son choix de défendre les couleurs de la sélection algérienne. Un choix du cœur, revendiqué avec fierté. En mai dernier, lors de la cérémonie des trophées UNFP, il avait clairement affiché ses ambitions pour les Fennecs, déclarant vouloir participer à la CAN et aller chercher la qualification au Mondial, deux compétitions qu’il n’avait alors jamais disputées.

Avec désormais 7 buts en Ligue 1 cette saison, dont ce but libérateur face à Auxerre, Gouiri confirme match après match qu’il est dans la meilleure forme de sa carrière.

Un atout majeur pour le Mondial nord-américain

L’Algérie, qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, sa première depuis 2014, est dans le groupe J aux côtés de l’Argentine, de l’Autriche et de la Jordanie. Un tirage difficile qui nécessitera un Gouiri au sommet de son art pour espérer passer le premier tour.

Pour le sélectionneur des Fennecs, pouvoir compter sur un Gouiri en pleine possession de ses moyens représente un atout inestimable pour les échéances internationales de l’été. Aux côtés de Mohamed Amoura, Riyad Mahrez et Ismaël Bennacer, l’attaquant de l’OM incarne une génération algérienne qui nourrit de grands espoirs pour le rendez-vous nord-américain.

En attendant, Gouiri donne rendez-vous pour les prochaines journées de Ligue 1 afin de poursuivre sa montée en puissance. Une chose est sûre : ce soir au Vélodrome, c’est tout un peuple de supporters d’Alger à Marseille en passant par Oran, Tlemcen et la diaspora qui a vibré au son du nom d’Amine Gouiri. One, two, three, viva l’Algérie.