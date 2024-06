Algérie : Abdelkrim Chouchaoui : le sport permet de trouver un équilibre personnel

A la tête de la Fédération algérienne sport et travail (FAST), Abdelkrim CHOUCHAOUI est depuis longtemps un acteur engagé du développement du sport en Algérie. AFRIK.COM l’a rencontré à Alger pour comprendre sa vision de la place du sport dans la vie individuelle et collective.

AFRIK.COM : D’abord, en quelques mots, qui êtes vous?

Abdelkrim CHOUCHAOUI : Je suis né le 15 avril 1967 à Alger, je suis marié et père de 4 enfants, et je réside à Alger. Vous savez l’essentiel (sourire). J’ai fait partie de l’équipe nationale de handball d’Algérie entre 1985 et 1993, et j’ai rempli deux mandats politiques comme vice-président chargé de l’administration, de l’économie, des finances et de l’investissement (2007 – 2017). Je suis Président de la fédération Algérienne Sport et Travail depuis 2008 jusqu’à ce jour et à ce titre également membre du Conseil exécutif de la Confédération sportive internationale des travailleurs et amateurs (CSIT), désigné comme Ambassadeur de la CIST en Afrique depuis 2010, enfin Secrétaire général et membre du Conseil exécutif de l’organisation sportif des travailleurs et amateurs Africains (OSTA) depuis 2016.

AFRIK.COM : Pourriez-vous nous présenter la fédération FAST, l’historique, les objectifs, les actions menées cette année et les projets futurs?

Abdelkrim CHOUCHAOUI : La fédération Algérienne de sport et travail est le produit des travaux d’une commission mixte installée en janvier 1976 composée par des cadres du Ministère de la Jeunesse et des sports et de l’Union générale des Travailleurs Algériens, qui avaient pour mission de préparer un projet de création et de lancement d’une association sportive pour les travailleurs et travailleuses. Et c’est en date du 11 Mars 1976 qu’une structure dénommée Fédération Algérienne de Sport et Travail FAST est officiellement crée par un arrêté du Ministère de l’Intérieur et enregistrée sous le numéro 46. La fédération structure 33 000 Adhérents, 976 Associations, 41 Ligues de Wilayas.

La fédération algérienne Sport et Travail assure les activités physiques, sportives et de loisirs dans l’ensemble des secteurs du travail, au profit des travailleurs et sympathisants

A ce titre, elle est notamment, chargée d’ oeuvrer à la promotion, à la généralisation et au développement de l’éducation physique et sportive au bénéfice du plus grand nombre de travailleurs sans poursuivre un but lucratif ; d’organiser, d’animer et de coordonner l’éducation physique et sportive au bénéfice de ses travailleurs adhérents et de ses licenciés, d’exercer ses activités sur l’étendue du territoire national et de coordonner l’activité des wilayas dans ce domaine, mais aussi d’entretenir et développer les relations avec les instances sportives internationales liées à son domaine d’activité et donc d’organiser et de participer aux manifestations sportives, colloques, congrès et journées

d’études nationales et internationales, enfin d’initier des mesures tendant à la promotion del’esprit de la camaraderie, d’amitié et de solidarité entre les travailleurs par le sport.

La Fédération est affiliée aux instances internationales sportives que sont :

1. La Confédération Sportive Internationale Des Travailleurs Et Amateurs (CSIT)

2. L’Organisation Sportive Des Travailleurs Et Amateurs Africains (OSTA)

3. La Ligue Sportive Arabe Des Travailleurs De Société Et Etablissement (LSTSE)

et nous sommes liés par des conventions et partenariats avec la FSGT France, l’ONCST Tunisie, la SFSW de la République Sahraouie.

Parmi les actions menées cette année, je voudrais citer les Coupes D’Algérie (à Alger) : (sénior et vétérans / hommes et dames) (Disciplines sportives : football, handball, volleyball, basketball, pétanque, cross) qui ont concerné plus de 2 500 participants durant le mois de Mai… Mais aussi le Sahara Marathon (de Tindouf) : programme de solidarité organisé au camp des réfugiés Sahraouis, il enregistre plus de 500 participants qui représentent plus de 24 nationalités, la fédération Algérienne y participe avec une délégation d’athlètes et assure l’assistance technique dans l’organisation et la formation des animateurs. Par ailleurs, je voudrais citer le Festival Sportif Des Travailleurs (Ain Temouchent) : senior et vétérans / hommes et dames, Disciplines sportives Football à 7, basketball à 3, pétanque, cross, pou 450 participants, prévu pour le mois de Juillet, ainsi que le Festival Sportif D’été (à EL Tarf) : senior et vétérans / hommes et dames, Disciplines sportives Football à 7, basketball à 3, pétanque, cross, 450 participants attendus, prévu également pour le mois de Juillet, tout comme le Festival Sportif De EL Bahia Azur (à Oran): senior et vétérans / hommes et dames, Disciplines sportives Football à 7, basketball à 3, pétanque, cross et environ 450 participants attendus aussi.

AFRIK.COM : La Fédération s’investit aussi dans la formation?

Abdelkrim CHOUCHAOUI : Absolument! Nous assurons aussi un volet de Formations : pour une meilleure maitrise des programmes d’animations la fédération organise au profit de ses cadres techniques des stages de formation, de perfectionnement et de mise à jour durant toute l’année et sur le territoire national dans les branches suivantes : animateur sportif polyvalent option Secourisme et Surveillant de baignade.

AFRIK.COM : Comment êtes-vous financés ? Argent public, argent privé ?

Abdelkrim CHOUCHAOUI : Les deux à la fois! D’abord, les cotisations annuelles de nos 33000 membres adhérents et les droits d’affiliation et d’engagement des structures sportives affiliées. Viennent ensuite les subventions éventuelles du Ministère de la Jeunesse et des Sports, mais aussi les gains liés aux activités et prestations de services de la Fédération, notamment ceux provenant des actions de parrainage, de publicité, de sponsoring, de commercialisation des spectacles sportifs des compétitions ou de stages et bien sûr les gains provenant des contrats d’équipements, de parrainage, de publicité, de

commercialisation de l’image de l’athlète et des équipes représentant la Fédération. Nous avons aussi des contributions du fonds national et des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives? Enfin un autre poste de ressources est constitué par une quote-part du produit des gains provenant des compétitions, une quote-part éventuelle versée par les organismes sportifs internationaux et le produit de la vente de publications et objets divers évoquant la discipline sportive, sans compter des donateurs que nous sommes toujours heureux d’accueillir !

AFRIK.COM : Quel rôle joue à vos yeux le sport pour les citoyens algériens?

Abdelkrim CHOUCHAOUI : Le secteur sportif d’une façon générale apporte énormément aux citoyens que ça soit dans sa forme compétitive et/ou de loisir, l’envergure de ses manifestations et ses programmes contribue à la promotion des athlètes même amateurs, et le développement social, l’éducation, la croissance économique et l’épanouissement de

la famille et et de la femme… Surtout si il s’inscrit dans le cadre d’une politique générale, durable et cohérente comme celle que nous connaissons en Algérie.

AFRIK.COM : Que faudrait-il améliorer pour le Sport en Algérie : formation? Infrastructures?

Abdelkrim CHOUCHAOUI : Pour le sport en Algérie, je pense qu’une réflexion profonde s’impose pour sa réhabilitation afin de lui permettre de jouer pleinement et d’accomplir ses missions : éducation physique, santé publique, cohésion sociale, contribution au développement de la société et des autres secteurs. La pratique sportive permet de construire un équilibre individuel à la fois sur le plan physique, moral, psychologique. Il n’y a qu’à observer les sportifs qui participent à nos multiples activités : ils respirent une forme de bonheur, provoqué par l’effort et la performance sportive, ils se sentent bien, ils respirent mieux dans leur vie professionnelle et dans leur vie de tous les jours.

AFRIK.COM : Vous êtes également membre de la fédération africaine et fédération mondiale Sport et Travail, quels sont vos objectifs dans ce cadre international?

Abdelkrim CHOUCHAOUI : Les deux structures continentale OSTA et internationale CSIT visent en premier lieu à élargir leurs rangs respectifs à de nouveaux membres, et aussi à arrêter des programmes pluriannuels d’activités sportives en direction des organisations nationales, sociétés et compagnies de travailleurs.

Dans ce contexte et en ma qualité d’ambassadeur de la CSIT en Afrique mes fonctions se résument à ramener de nouvelles adhésions du continent africain, accompagner les organisations sportives nationales dans le processus de l’acquisition de la qualité de membre de l’assemblée générale de la CSIT, assister les organisations sportives nationales candidates pour organiser des évènements sportifs selon le calendrier sportif de la CSIT, et enfin participer au traitement des litiges qui peuvent naitre pendant l’exécution des programmes sportifs et nos activités officielles. En tant que Secrétaire général de l’OSTA et Président de la commission chargée de l’organisation des grands évènements, ma tâche est d’assurer l’administration de l’OSTA et la coordination avec les structures et les organisations sportives nationales et de superviser les grands évènements sportifs tels que « AfriCup » et les « Jeux Africains ».

AFRIK.COM : Vous avez aussi récemment organisé le cross d’Alger?

Abdelkrim CHOUCHAOUI : La course des travailleurs est organisée à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des travailleurs le 1er Mai, la participation est ouverte aux travailleurs, fonctionnaires et aux membres de leurs familles, amis et sans limite d’âge sur une distance de 5 km : nombre de participants 879, le plus jeune avait 6 ans et le plus âgé, 87 ans. Point de départ de la course stade Mohamed FERHANI dans la commune de Bab EL Oued… Et arrivée au siège de l’Union Générale des Travailleurs Algériens dans la commune de Belouizdad à Alger aussi. Le circuit relie 3 Communes du centre de la Wilaya d’Alger à savoir Bab EL Oued, Alger Centre et Belouizdad, il offre aux participants une visite magnifique, des sites historique tel que l’ancienne ville, la Casbah, la mosquée Ketchaoua, le palais du Rais El Bahr entre autres, et les édifices historiques de l’État algérien, comme le parlement et le sénat, le siège des ministère de l’agriculture, de la jeunesse et des sports, le port d’Alger et de plaisance, le centre national de l’art et les avenues qui portent les noms des grands révolutionnaires et de martyrs de l’Indépendance….

AFRIK.COM : Vous êtes également coorganisateur des deux éditions de l’Ultra Treg de Timimoun ?

Abdelkrim CHOUCHAOUI : En effet, le Treg de Timimoun a été une réussite singulière, deux années de suite, avec des sportifs venus des pays africains voisins, Mali, Niger, Mauritanie, Sénégal, Burkina Faso, RASD, et même de Palestine, tout comme des coureurs européens, norvégiens, danois, français, belges, suisses… Le parcours était exceptionnel à la fois par sa beauté dans le désert du Gourara et la imite Est du Grand Erg Occidental avec des sites historiques à couper le souffle. Une course d’endurance de 180 km sans étape dans les immensités d’espaces désertiques mythiques c’est forcément un moment à part: l’ensemble des forces de la sécurité civile, mais aussi des opérateurs téléphoniques algériens, des forces de protection ont permis ce Treg des sables de constituer une aventure hors du commun.

Et tous les concurrents ont salué la manière dont l’Algérie à la fois protège et met en valeur ces espaces désertiques pour donner à leurs habitants l’accès aux mêmes services qu’aux habitants des grandes villes ! C’est cela le secret du développement de ces régions! Avec à Timimoun et dans ses environs des usages de gestion de l’eau qui remontent à l’Antiquité, avec des valeurs de partage et de répartition égalitaire des ressources. Une société rationnelle et juste dont les principes sont encore vifs. Or ce sont les mêmes valeurs justement que nous retrouvons dans le sport, entraide, fraternité, émulation et élan vers la performance. Donc il était logique que les membres de la Fédération Sport et Travail soient sur la ligne de départ, et j’étais moi-même fier de participer au Marathon !