AfroBasket 2025 : l’Angola sacré pour la 12ᵉ fois, le Mali écrit l’histoire

L’AfroBasket 2025 s’est achevé en apothéose à Luanda, consacrant une fois de plus l’Angola au sommet du basketball africain. Cette 30ᵉ édition du tournoi continental a offert son lot d’émotions, entre confirmation pour les grandes nations et révélation pour les outsiders. Le Mali, finaliste inattendu, a marqué l’histoire en atteignant pour la première fois la finale.

Le Mali décroche une première médaille d’argent historique

L’Angola a une fois de plus prouvé sa suprématie sur la scène continentale en remportant l’AfroBasket masculin 2025, grâce à une large victoire en finale contre le Mali (70-43), ce dimanche à Luanda. Devant son public, le pays hôte a livré une prestation maîtrisée du début à la fin, glanant ainsi son 12ᵉ titre africain. Dès les premières minutes de jeu, les Angolais ont pris l’ascendant avec un premier quart-temps remporté 14-10. Leur domination s’est intensifiée dans le deuxième quart-temps, creusant l’écart à 32-20 à la mi-temps.

À la reprise, les champions en titre ont continué sur leur lancée jusqu’au coup de sifflet final, s’imposant finalement avec un écart de 27 points. Malgré la défaite, le Mali sort grandi de cette édition 2025. En atteignant la finale, l’équipe malienne signe sa meilleure performance dans l’histoire de l’AfroBasket masculin, remportant pour la première fois la médaille d’argent. Le Mali, qui participe à la compétition depuis 1962, n’avait jamais dépassé la 3ᵉ place, obtenue en 1972. Il avait également terminé à la 4ᵉ place à quatre reprises (1968, 1989, 1992, 1999).

Une demi-finale serrée, une petite finale spectaculaire

Avant d’arriver en finale, l’Angola avait dû s’employer pour venir à bout du Cameroun en demi-finale (74-73), dans un match extrêmement disputé. De son côté, le Mali avait réussi à franchir les demi-finales avec panache, confirmant son excellent parcours. Le match pour la 3ᵉ place a opposé le Sénégal au Cameroun. Les Lions de la Teranga n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, s’imposant largement 98-72 pour compléter le podium.

L’édition 2025 a rassemblé 16 équipes : Angola (hôte), Tunisie (championne 2021), Côte d’Ivoire (finaliste 2021), Sénégal (3ᵉ 2021), Soudan du Sud, Égypte, Nigeria, Cap-Vert, Cameroun, RD Congo, Guinée, Mali, Ouganda, Rwanda, Libye, Madagascar. Ce plateau relevé témoigne de la montée en niveau du basketball africain, avec des sélections de plus en plus compétitives et des joueurs évoluant dans les meilleures ligues mondiales.

L’AfroBasket, vitrine et moteur du basketball africain

Créé en 1962 par la FIBA Afrique, l’AfroBasket est le principal tournoi de basketball du continent. Au-delà de son enjeu sportif, il sert également de tremplin vers les grandes compétitions internationales, comme les Jeux olympiques ou la Coupe du monde FIBA.

Mais surtout, cette compétition agit comme un catalyseur pour le développement du basketball en Afrique : elle favorise les échanges entre joueurs, entraîneurs et fédérations, renforce les structures nationales, et nourrit la passion du jeu auprès de la jeunesse africaine.