AfroBasket 2025 : L’Angola et le Mali en finale après avoir dominé le Cameroun et le Sénégal

La 31ème édition de l’AfroBasket masculin touche à sa fin avec une finale inédite. Après deux demi-finales palpitantes disputées samedi 23 août à la Kilamba Arena de Luanda, l’Angola et le Mali se retrouveront ce dimanche pour décrocher le titre continental tant convoité.

Mali 88 – 80 Sénégal : Les Aigles prennent leur revanche

Dans le premier choc de la journée, le Mali a créé la sensation en éliminant le Sénégal sur le score de 88-80, effaçant ainsi la défaite concédée face aux mêmes adversaires en phase de poules (70-80 le 16 août). Cette qualification propulse les Aigles maliens vers leur première finale depuis 1972, soit 53 ans d’attente.

Menés par un Mahamane Coulibaly étincelant (23 points) et un Siriman Kanoute précieux (19 points), les Maliens ont imposé leur rythme dès le deuxième quart-temps. Après avoir perdu le premier quart (19-22), ils ont renversé la vapeur avec un 2ème quart décisif (22-13) qui leur a permis de prendre les commandes du match.

Pour le Sénégal, malgré les efforts de Brancou Badio (15 points), la déception est immense. Les Lions de la Téranga, qui restaient sur six victoires consécutives face au Mali, ont été surpris par la détermination et l’agressivité défensive de leurs voisins ouest-africains. Ils disputeront le match pour la troisième place face au Cameroun.

Angola 74 – 73 Cameroun : Un thriller pour les Palancas Negras

La seconde demi-finale a tenu toutes ses promesses avec une victoire à l’arraché de l’Angola face au Cameroun (74-73). Dans une atmosphère électrique devant 12 700 spectateurs – un record d’affluence pour un match en Afrique – les Palancas Negras ont offert à leur public une qualification pour leur première finale depuis 2015.

Selton Miguel a été le héros inattendu de cette soirée, sortant du banc pour inscrire 17 points et porter les siens vers la victoire. Face à lui, Yves Missi a marqué l’histoire en établissant un nouveau record avec 7 contres dans un seul match d’AfroBasket, mais cela n’aura pas suffi aux Lions Indomptables.

Cette victoire permet à l’Angola, pays organisateur et 11 fois champion d’Afrique, de retrouver une finale à domicile après une décennie d’absence au plus haut niveau continental.

Un tournoi marqué par l’émotion et les records

Cette édition 2025 aura été particulière à plusieurs égards. Organisée en Angola pour célébrer les 50 ans d’indépendance du pays, elle a battu des records d’affluence et offert des moments d’émotion intense. Le public angolais s’est montré à la hauteur de l’événement, créant une atmosphère unique dans les arènes de Luanda et Moçâmedes.

Le tournoi a également vu l’élimination précoce du tenant du titre, la Tunisie, battue par le Cap-Vert en barrages, illustrant le niveau de plus en plus relevé du basketball africain.

La finale de l’AfroBasket 2025 se déroulera ce dimanche 24 août à 19h00 (heure locale) à la Kilamba Arena de Luanda. Avant cette finale tant attendue, Cameroun et Sénégal s’affronteront pour la troisième place, dans ce qui s’annonce également comme un match de prestige entre deux nations habituées aux sommets du basketball continental.