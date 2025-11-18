Mondial U17 : Maroc-Mali et Ouganda-Burkina Faso, l’Afrique joue ses cartes en huitièmes

La Coupe du Monde U17 au Qatar offre ce mardi 18 novembre deux chocs 100% africains. Le Maroc défie le Mali dans un remake de la finale de la CAN U17, tandis que l’Ouganda, révélation du tournoi, affronte le Burkina Faso, tombeur de l’Allemagne au tour précédent pour une place historique en quarts de finale.

Un air de revanche flotte sur Doha

Sur le terrain n°7 de l’Aspire Zone, le Maroc et le Mali se retrouvent six mois après leur confrontation en finale de la CAN U17 en avril dernier. Les Lionceaux de l’Atlas avaient alors triomphé aux tirs au but (0-0, 4-2 tab). Cette fois, les Aigles maliens arrivent avec une soif de revanche palpable et un parcours solide en phase de groupes.

Le sélectionneur marocain Nabil Baha reste prudent : « Nous connaissons bien notre prochain adversaire, contre qui nous avons joué et remporté la finale de la Coupe d’Afrique des nations, mais c’est une compétition différente, avec un autre état d’esprit » déclarait-il au Courrier de l’Atlas. En effet, son équipe a montré deux visages dans ce Mondial : catastrophique lors des deux premières journées face au Japon (0-2) et au Portugal (0-6), puis héroïque avec un record historique contre la Nouvelle-Calédonie (16-0) et une qualification arrachée aux tirs au but face aux États-Unis.

Face à eux, les Maliens d’Adama Diallo ont fait preuve de régularité. Après leurs victoires contre la Nouvelle-Zélande (3-0) et l’Arabie saoudite (2-1), ils ont éliminé la Zambie 3-1 en seizième, grâce notamment à deux buts de Seydou Dembélé et un but de Lamine Keita en fin de match. Leur jeu, basé sur une solidité défensive et des transitions rapides, pourrait poser des problèmes aux Marocains. En outre, le Mali est habitué du haut niveau dans cette tranche d’âge et lors de la Coupe du monde 2023, les Maliens avaient éliminés les Marocains 1-0.

L’Ouganda écrit l’histoire, le Burkina Faso impressionne

Plus tôt dans l’après-midi (13h30), un autre duel africain captivera l’attention. L’Ouganda vient de signer la page la plus historique de son parcours dans le football de jeunes en décrochant pour la toute première fois son billet pour les huitièmes de finale après avoir éliminé le Sénégal (1-0) au tour précédent.

Les jeunes Cranes de Brian Ssenyondo, véritables révélations du tournoi, ont surpris tout le monde en battant notamment la France (1-0) en phase de groupes. Leur jeu, basé sur une défense rigoureuse et des contre-attaques éclair, a déstabilisé plus d’un favori.

En face, le Burkina Faso arrive avec le statut de tombeur de géants. Après un début difficile contre les États-Unis (0-1), les hommes d’Oscar Barro ont montré leur caractère en enchaînant deux victoires contre la République tchèque (2-1) et le Tadjikistan (2-0). Mais surtout, les Étalons ont réalisé un exploit retentissant en éliminant les champions en titre, l’Allemagne, 1-0 en seizième de finale.

Des enjeux historiques

Pour le Maroc, l’objectif est clair : confirmer sa suprématie continentale sur la scène mondiale et atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 2013. Le gardien Chouaïb Bellaarouch, héros de la séance de tirs au but contre les Américains, sera encore scruté de près. Le Mali cherche sa première qualification en quarts de finale depuis 2017, année où les Aigles avaient terminé troisièmes du tournoi.

L’Ouganda vit déjà un rêve éveillé. Ce succès marque la première qualification de l’Ouganda pour la phase à élimination directe d’un tournoi masculin FIFA, toutes catégories confondues. Une victoire face au Burkina Faso propulserait définitivement le football ougandais sur la carte mondiale du football.

Quant au Burkina Faso, une qualification représenterait leur première présence en quarts de finale d’un Mondial U17, confirmant la progression constante de leur centre de formation ces dernières années.

Avec ces deux confrontations directes, le continent est assuré d’avoir au minimum deux représentants en quarts de finale. Puis les vainqueurs auront rendez-vous avec des adversaires de taille : le vainqueur du choc Maroc-Mali affrontera celui du duel Brésil-France, tandis que le qualifié d’Ouganda-Burkina Faso défiera le vainqueur de Mexique-Portugal.