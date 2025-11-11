Mondial U17 : la France chute contre l’Ouganda mais garde la tête du groupe

Dans un Groupe K où tout était possibile avant le coup d’envoi, l’Ouganda a créé la sensation en s’imposant 1-0 face à la France lors de la dernière journée de Poule de Coupe du Monde U17. Malgré cette défaite, les Bleuets conservent la première place grâce à une meilleure différence de buts et l’OUganda se qualifie parmis les meilleurs 3ème.

Le stade a vibré au rythme d’une rencontre où la tension était palpable car tout était possible dans ce groupe K qui comptait aussi le Chili et le Canada. L’Ouganda, porté par l’envie de marquer l’histoire face à l’une des nations phares du football mondial, a livré une prestation pleine de cœur et d’audace.

La décision s’est faite sur une action individuelle en première période. À la 18e minute, l’avant centre ougandais James Bogere a trouvé la faille dans la défense française après une action collective remarquablement construite. L’avant centre du Masaka Sunshine FC confirme son statut de serial buteur, avec 5 réalisations lors de ses 7 derniers matchs.

Les jeunes Français, habitués à dominer dans cette catégorie d’âge, ont peiné à imposer leur jeu face à des Ougandais parfaitement organisés et disciplinés tactiquement. Le sélectionneur français avait opéré plusieurs changements dans son onze de départ, offrant du temps de jeu à des éléments moins utilisés, ce qui peut en partie expliquer le manque de fluidité offensive des Bleuets.

Le fruit du travail pour le football ougandais

« C’est une victoire historique pour le football ougandais« , s’est réjoui le sélectionneur des Cubs, Brian Ssenyondo, après la rencontre. « Battre la France en Coupe du Monde, même chez les jeunes, c’est un message fort envoyé à toute l’Afrique. Nos garçons ont prouvé qu’avec du travail et de la détermination, tout est possible. »

Du côté français, la déception était palpable malgré la qualification. « On voulait finir invaincu et maintenir notre dynamique« , a reconnu l’un des Bleuets, visiblement frustré. « Mais l’Ouganda a mérité sa victoire. Ils ont été plus agressifs dans les duels et plus précis dans les moments décisifs. »

Cette défaite, après le nul 0-0 du match précédent face au Canada, constitue un avertissement sérieux pour les Français avant d’aborder la phase à élimination directe. Le manque d’efficacité offensive avec seulement deux tirs cadrés sur l’ensemble de la rencontre, et certaines approximations défensives devront être corrigés rapidement. L’absence de leur meneur de jeu habituel, ménagé en vue des huitièmes de finale, s’est cruellement fait sentir dans l’animation offensive.

4 équipe à 4 points

Heureusement pour la France, à un petit but près la première place est sauvée, alors qu’avec le victoire 2-1 du Chili devant le Canada, les quatres équipes terminent à égalité avec 4 points.

Pour l’Ouganda, c’est la première fois dans l’histoire du football ougandais qu’une sélection de jeunes bat une grande nation européenne en phase finale d’une Coupe du Monde. Les images des joueurs célébrant avec leurs supporters, venus nombreux malgré la distance, resteront gravées dans les mémoires.

Les deux équipes abordent désormais les huitièmes de finale avec des dynamiques opposées. La France, malgré sa première place conservée grâce à une différence de buts supérieure, devra rapidement retrouver son football conquérant. L’Ouganda, galvanisé par cet exploit, peut rêver d’un parcours encore plus remarquable mais va devoir confirmer en affrontant de nouveau un gros morceau en huitième de finale.

La phase à élimination directe commencera vendredi 14 novembre prochain.