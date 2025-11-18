Burkina Faso et Maroc en quarts de finale du Mondial U17 du Qatar

Amadou Atar

Coupe du Monde U17 Qatar
Le Maroc et le Burkina Faso seront les deux derniers représentants africains au Mondial U17, confirmant leur statut de favoris, après avoir dominé l’Ouganda et le Mali.

Le Burkina Faso héroïque face à l’Ouganda

Dans un duel 100% africain haletant, le Burkina Faso a éliminé l’Ouganda aux tirs au but (5-3) après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire. Les Ougandais ont ouvert le score à la 56e minute par Arafat Nkoola, avant qu’Alassana Bagayogo n’égalise pour les Burkinabè à la 77e sur un service du métronome Mohamed Zongo.

Lors de la séance fatidique, les Étalons ont fait preuve d’un sang-froid remarquable. Les Étalons cadets transformeront leurs cinq tirs contre trois pour les Ougandais, permettant au coach Oscar Barro de voir ses protégés poursuivre leur parcours historique après avoir déjà éliminé l’Allemagne, championne en titre, au tour précédent.

Le Maroc domine le Mali dans un festival offensif

Les Lionceaux de l’Atlas ont pris le meilleur sur le Mali en s’imposant 3-2 dans un match spectaculaire. La situation s’est débloquée dès la 29ᵉ minute grâce à une tête de Ziyad Baha. Le Mali est d’abord parvenu à égaliser sur penalty en fin de première période. Mais la réponse marocaine est immédiate juste avant la mi-temps, Ismaïl El Aoud redonne l’avantage aux Lionceaux. Ce dernier doublera la mise en seconde période (66e) pour assurer la qualification marocaine, malgré une réduction du score tardive de Seydou Dembélé (90e+4).

Des quarts de finale prestigieux en perspective

Les deux qualifiés africains héritent désormais d’adversaires de prestige. Le Maroc rencontrera le Brésil en quart de finale vendredi 21 novembre, les Auriverde ayant éliminé la France plus tôt dans la journée aux tirs au but. De son côté, le Burkina Faso affrontera l’Italie, un nouveau défi de taille pour les Étalons qui écrivent l’une des plus belles pages de leur histoire dans cette compétition.

Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
