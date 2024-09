Le Maroc bute une nouvelle fois sur le Brésil en Coupe du Monde de futsal

Les Lions de l’Atlas ont vu leur rêve de Coupe du Monde de futsal s’arrêter en quart de finale face au Brésil, grand favori et quintuple champion du monde. Une rencontre intense qui rappelle la défaite de 2021, où le Maroc s’était déjà incliné face à la Seleção. Retour sur un parcours honorable et sur les enseignements à tirer de cette nouvelle confrontation.

Le rêve marocain s’est arrêté en quart de finale de la Coupe du Monde de futsal, dans un scénario tristement familier. Face au Brésil, quintuple champion du monde et toujours grand favori de la compétition, les Lions de l’Atlas ont livré une belle bataille, mais se sont finalement inclinés. Cette élimination fait écho à celle de 2021, lorsque le Maroc avait déjà quitté la compétition après une défaite face aux Brésiliens. Une nouvelle confrontation où la qualité de jeu des Marocains n’a pas suffi à renverser l’expérience auriverde.

Les Marocains ont pourtant montré un jeu séduisant et ont été bons dans la possession du ballon. À l’image de la rencontre de 2021, ils ont su se créer des occasions franches, mais la finition a cruellement manqué. La sélection brésilienne, de son côté, a fait preuve de réalisme et d’une efficacité redoutable. La vitesse de leurs transitions offensives et la précision de leurs frappes ont fait la différence. En défense, les Brésiliens ont su contenir les assauts marocains, ne laissant que peu d’espaces exploitables.

« Malgré la possession, on a manqué de réalisme. Le Brésil est une équipe qui punit la moindre erreur, et c’est ce qui s’est encore passé aujourd’hui », nous a confié un supporter marocain à la fin de la rencontre. Les Lions de l’Atlas n’ont pas su concrétiser leurs nombreuses opportunités, un problème face à une équipe aussi expérimentée que le Brésil.

Un parcours plus qu’honorable

Malgré la déception, il faut saluer le parcours des Lions de l’Atlas dans cette Coupe du Monde de futsal. Leur présence en quart de finale, pour la deuxième édition consécutive, est le reflet d’une équipe en constante progression. Les joueurs marocains ont séduit par leur jeu offensif, leur combativité, et la capacité à tenir tête à des équipes mieux classées et plus expérimentées.

Si le Maroc est aujourd’hui triple champion d’Afrique de futsal, il reste cependant encore une grande différence avec les géants mondiaux comme le Brésil, quintuple champion du monde. En Poule aussi les marocains n’avait pu faire mieux que deuxième, derrière le Portugal, champion du monde en titre.

L’élimination face au Brésil est un coup dur, mais elle ne doit pas occulter les progrès réalisés par le futsal marocain ces dernières années. Avec un style de jeu audacieux et une mentalité de conquérants, les Lions de l’Atlas ont démontré qu’ils étaient désormais capables de rivaliser avec les meilleures nations du monde. Leur performance face au Brésil, bien qu’insuffisante, est une preuve de leur potentiel et de leur volonté de grandir et il ne faut pas oublier que les Lions étaient privés de plusieurs titulaires blessés.

Nous devons apprendre de nos erreurs et continuer à travailler. Le potentiel est là, il nous faut juste être plus réalistes et plus concentrés dans les moments décisifs a conclu le supporter marocain après la rencontre.