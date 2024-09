Coupe du Monde de Futsal : après l’Iran, le Maroc se prépare à défier le Brésil

Le Maroc s’illustre sur la scène internationale du futsal. Les Lions de l’Atlas, triples champions d’Afrique en titre (2016, 2020, 2024), ont réussi l’exploit de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de Futsal, marquant ainsi une étape historique pour le football africain.

Dans un match palpitant face à l’Iran, les Marocains ont démontré une maîtrise technique exceptionnelle et un esprit de combat remarquable. La rencontre a débuté de manière équilibrée, avec un score de 1-1, mais c’est le Maroc qui a pris les rênes du jeu, prenant une avance de 2-1, puis de 3-1 et enfin de 4-1 juste avant la pause, à la surprise générale. Malgré cette avance confortable, l’Iran n’a pas abandonné et a petit à petit réduit l’écart, revenant à 4-3 dans un final haletant.

Le petit bonbon du Maroc avant la mi-temps pour le 4-1 ! Les Marocains mènent à la pause contre l’Iran #lequipeFOOT pic.twitter.com/DHsj6mWgMK — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) September 26, 2024

Il ne restait alors qu’une poignée de secondes lorsque l’Iran a obtenu un pénalty, offrant à Sajad Yousef Khah la possibilité d’égaliser et de pousser le match en prolongations. La tension était à son comble tandis que le joueur iranien prenait une longue, très longue course d’élan, ajoutant un suspense insoutenable à ce moment décisif. Mais le destin a choisi son camp : Yousef Khah s’élance, ouvre son pied… et envoie le ballon sur le poteau. Les Marocains peuvent enfin exulter, les joueurs sont qualifiés pour les quarts de finale.

Le sélectionneur marocain, Hicham Dguig, a exprimé sa confiance en ses joueurs : « Nous avons joué avec intelligence et une tactique distincte, en comptant à certains moments sur 6 joueurs pour changer le style de jeu, ce qui nous a permis de nous adapter au scénario du match. Nous nous étions préparés à tout ce que nous avons rencontré aujourd’hui, et nous n’avons pas abandonné malgré les difficultés, les circonstances et les absences. » Parmi les protagonistes de cette réussite figurent des joueurs clés comme Soufiane El Mesrar et Idriss Raiss El Fenni.

Après avoir décroché leur ticket face à l’Iran, les Lions de l’Atlas ont désormais les yeux rivés sur un nouvel objectif : la demi-finale. Mais pour cela, ils vont devoir battre l’ogre brésilien, quintuple champion du monde (1989, 1992, 1996, 2008, 2012) et nation la plus titrée dans cette discipline.

Un nouvel exploit est possible

L’heure de vérité approche, avec une confrontation prévue contre le Brésil le dimanche 29 septembre à 13h30 heure marocaine, dans la salle internationale de Boukhara en Ouzbékistan. Ce match représente une revanche car c’est le Brésil qui avait éliminé les Marocains en quarts de finale lors de la précédente Coupe du Monde en Lituanie en 2021.

Hicham Dguig a déclaré « Notre prochain match contre le Brésil sera un grand défi, mais nous l’aborderons avec la même détermination et la même volonté. Notre confiance en Dieu et en nos joueurs est sans limites. »

Les Lions de l’Atlas sont conscients de l’importance de ce moment. Atteindre la demi-finale, un stade jamais atteint dans l’histoire de leur participation, serait un exploit monumental. D’autant plus que la compétition a déjà été marquée par des surprises, comme les éliminations inattendues de géants tels que le Portugal et l’Espagne par des équipes jugées inférieures sur le papier. Pour les Marocains, tout semble donc possible, même face à un adversaire comme le Brésil.

Les Lions de l’Atlas se préparent donc à affronter le Brésil en quarts de finale, un défi qui s’annonce particulièrement disputé. Forts de leur parcours exceptionnel et de leur statut de triples champions d’Afrique, les Marocains auront à cœur de continuer à écrire l’histoire et de viser un nouvel exploit sur la scène mondiale face à l’équipe la plus titrée de la discipline.