Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa investi pour un second mandat

Cyril Ramaphosa, septième Président sud-africain démocratiquement élu, a prêté officiellement serment ce mercredi pour un deuxième mandat. Le dirigeant a été réélu vendredi dernier par le Parlement. Ramaphosa a obtenu 283 voix lors de ces élections législatives. Il est arrivé loin devant Julius Malema du parti radical de gauche EFF qui, lui, a obtenu 44 voix.

C’est lors d’une cérémonie, à laquelle ont assisté plusieurs chefs d’État et de gouvernement, dans la capitale Pretoria, que Cyril Ramaphosa a prêté serment devant le juge en chef Raymond Zondo. Félix Tshisekedi de la RDC, Denis Sassou N’Guesso du Congo et le Nigérian Bola Tinubu étaient présents, Quelques milliers de personnes, essentiellement des militants de l’ANC, le parti au pouvoir, ont également assisté à la cérémonie.

« Moi, Matamela Cyril Ramaphosa, je jure que je serai fidèle à la République d’Afrique du Sud », a déclaré l’homme aujourd’hui âgé de 71 ans. « Nous affirmons notre détermination à construire une société plus égalitaire et plus protectrice », a poursuivi le dirigeant. Avant la cérémonie d’investiture, les chefs religieux ont effectué des prières interconfessionnelles pour le nouveau Président et le gouvernement d’unité nationale.

Accord entre l’ANC et le principal parti d’opposition

Si Cyril Ramaphosa a pu être réélu vendredi président de l’Afrique du Sud, c’est à la faveur d’un accord de gouvernement entre son parti, l’ANC, et le principal parti d’opposition, la DA libérale. Le futur gouvernement sera composé par l’ANC, qui reste majoritaire avec 159 des 400 députés, l’Alliance Démocratique (DA, avec 87 sièges) et le parti nationaliste zoulou Inkhata (IFP, avec 17 sièges).

Cyril Ramaphosa a promis aux Sud-Africains de mieux faire au sein d’un gouvernement d’union nationale. « Les Sud-Africains ont souligné qu’ils en ont assez des querelles politiques. La formation d’un gouvernement d’union national est un moment très important, c’est le début d’une nouvelle ère », a souligné le Président de ce pays d’Afrique Australe.