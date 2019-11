Booba pourrait en arriver à regretter de s’en être pris à Zineb El Rhazaoui. La raison : depuis la sortie du Duc de Boulogne contre l’ancien journaliste de Charlie Hebdo, Patrice Quarteron ne lui lâche plus les… baskets.

Plusieurs semaines se sont déjà écoulées depuis que Booba avait attaqué l’amie de Patrice Quarteron, Zineb El Rhazaoui, alors que cette dernière avait publiquement déclaré que la police devrait « tirer à balles réelles » en cas d’émeutes dans des quartiers sensibles. Des propos qui ont suscité de vives réactions de la part des rappeurs et notamment du Duc de Bologne qui a incité ses fans à « pourrir la vie » de l’ancienne journaliste du Charlie Hebdo.

Et c’est là qu’est intervenu en sauveur de Zineb El Rhazaoui, Patrice Quarteron, combattant de muay-thaï. Mais qu’a-t-il donc fait ? En effet, ce dernier aurait publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il explique à Booba que s’il arrive quoi que ce soit à Zineb El Rhazaoui, il balancerait l’adresse du rappeur et aussi celle de sa famille, qui réside à Miami. Et comme Patrice Quarteron n’est pas de ceux qui font les choses à moitié, il l’a encore démontré en attendant B2O à la sortie des locaux de « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP), l’émission de Cyril Hanouna lors de laquelle avait été convié le rappeur, Booba.

Cependant le sportif n’a pu avoir gain de cause puisqu’une fois sur place, il rencontra les policiers de la Brigade Anti Criminalité (BAC) qui lui interdirent l’accès. En bref voila la petite histoire et aujourd’hui le combattant a pris la parole sur Sub Radio, en recadrant et Booba mais aussi Cyril Hanouna.

« Il faut être sans pitié avec ce genre de m****. J’en ai rien à faire de lui comme de l’autre clown (Cyril), mais ces gens vont dans le sens du vent, ils sont opportunistes. Il y a une idéologie, et tous ces saltimbanques l’ont bien compris, leur clientèle adore ça. Ils vont dans ce sens-là ; Booba est un gros bobo, un fils à papa qui a toujours eu de l’oseille ! », a lancé Patrice Quarteron.

A lire : Actu Rap : Booba l’a échappé belle !

La moindre des choses que l’on puisse dire c’est que le rappeur et le sportif ne s’apprécient vraiment pas. La vidéo peut choquer !