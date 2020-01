Actu Rap : Patrice Quarteron dézingue Booba et fait allusion à… Mbappé

L’ancien boxeur Patrice Quarteron a saisi l’opportunité d’une sortie dans les colonnes de Nice Matin pour dézinguer Booba, faisant allusion à Mbappé.

Ce dimanche 5 janvier 2020, dans les colonnes de Nice Matin, l’ancien boxeur Patrice Quarteron a assuré qu’il ne se battrait pas contre le rappeur français Booba, mettant ainsi fin aux nombreuses rumeurs. Toutefois, assure le boxeur, « il va se prendre une gifle. C’est tout ce qu’il va se passer », parlant de B2O, écartant ainsi l’idée d’un combat qui devait l’opposer au Duc de Boulogne.

Selon Patrice Quarteron qui se dit convaincu qu’une réconciliation avec Booba n’est pas possible, affronter le Duc, « ce serait comme mettre Quarteron face à Mbappé sur un terrain de foot. Je ne sais pas jouer. Vous pensez que j’ai ma chance ? ». Et de confier que lui et Booba ne vivent pas dans le même monde.

« Lui, c’est un bourgeois qui vient de Meudon-la-Forêt, et c’est inventé une vie en banlieue. C’est un charlatan. Et ça, il va le payer. Il ne connaît rien à la cité et véhicule une fausse image, comme si on était tous des zouaves », a enfoncé Patrice Quarteron.

Rappelons qu’en mars 2019, Patrice Quarteron avait tenté de faire irruption sur le plateau de « Touche pas à mon poste », alors que Booba était l’invité. L’ancien boxeur, qui voulait lancer « une opération de débusquage », avait été stoppé dans sa mission commando par la police française.