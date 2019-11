Actu Rap : Booba l’a échappé belle !

Sur son compte Instagram, Patrice Quarteron a souhaité répondre à son ennemi, Booba, après ses menaces envers Zineb El Rhazoui. Mieux, l’ancien combattant de muay-thaï a même voulu faire la fête à B2O. Pourquoi ?

Le rappeur Booba s’en était récemment pris, de manière violente, à Zineb El Rhazoui, après que l’ancienne journaliste de Charly Hebdo ait proposé que la police tire à balles réelles en cas d’émeutes dans les quartiers sensibles.

En défenseur des droits de la… femme, l’ancien combattant de muay-thaï, Patrice Quarteron, a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux en postant une vidéo sur Twitter où il explique à Booba que s’il arrive quoi que ce soit à Zineb El Rhazoui, le rappeur le paierait des « conséquences lourdes ».

Vous le savez sans doute, mais le sportif et le rappeur ne s’apprécient pas vraiment. Et Patrice Quarteron aurait prévenu Booba ; que s’il devait arriver quelque chose à Zineb El Rhazoui, il balancerait l’adresse du rappeur et aussi celle de sa famille. Mais il ne s’est pas arrêté là, il a en effet décidé de se rendre aux locaux de « Touche Pas à Mon Poste », l’émission de Cyril Hanouna où était présent le DUC de Boulogne.

Il quittera les lieux sans avoir gain de cause, vu qu’arrivé sur place, il rencontra les policiers de la Brigade Anti Criminalité (BAC) qui lui interdirent l’accès aux locaux. En tout cas, on peut voir que, depuis quelques jours, cette histoire divise beaucoup. Certains donnant raison à Zineb El Rhazoui, d’autres au rappeur.