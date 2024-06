Zineb Mekouar : Lauréate du Prix du meilleur Roman des lecteurs et des libraires Points 2024 pour « La poule et son cumin »

L’écrivaine franco-marocaine Zineb Mekouar a été sacrée mardi soir lauréate du Prix du meilleur Roman des lecteurs et des libraires Points 2024 pour son premier roman, « La poule et son cumin ». Cette consécration marque un tournant pour cette jeune autrice prometteuse. Son œuvre explore avec finesse et sensibilité les thématiques de l’identité, de l’émancipation féminine et des relations interculturelles.

Le prix, remis lors d’une soirée à l’ambassade du Maroc en France, récompense un roman poignant qui tisse une histoire entre les deux rives de la Méditerranée. Le destin de Nora, une jeune femme tiraillée entre deux cultures, se déroule au fil des pages, brossant un portrait vibrant de la société marocaine contemporaine et des défis auxquels sont confrontées les femmes. Un prix qui remet la littérature marocaine à l’honneur, après l’échec du dernier Maghreb des livres.

Avec un style narratif captivant et une plume délicate, Zineb Mekouar aborde des sujets d’actualité avec justesse et profondeur, invitant le lecteur à une réflexion sur l’altérité, l’enracinement et la quête de soi. Son roman a su toucher le cœur des lecteurs et des libraires, qui ont salué sa sensibilité, son réalisme et son engagement culturel.

Les romancières marocaines à l’honneur

Zineb Mekouar s’inscrit ainsi dans la lignée d’une littérature francophone métissée et vibrante, qui explore les richesses des identités multiples et des parcours de vie transculturels. « La poule et son cumin » est un roman qui marque par sa puissance émotionnelle et sa profondeur d’analyse. Nul doute que ce prix ne sera que la première étape d’une carrière prometteuse pour cette autrice au potentiel immense.

Fin 2023, c’est une autre romancière marocaine, Salma El Moumni, qui a été primée pour son premier roman, qui traitait lui aussi de la place de la femme au Maroc. « Adieu Tanger » raconte l’histoire d’Alia, une lycéenne de Tanger, et explore la violence du regard masculin sur les femmes, déshumanisant et privant ces dernières de leur liberté et dignité. Salma El Moumni a reçu le Prix des Étudiants de France Culture pour ce roman poignant.

Biographie de Zineb Mekouar

Née à Casablanca en 1991, Zineb Mekouar vit à Paris depuis 2009. Après des études à Sciences Po et HEC Paris, elle travaille dans le conseil en stratégie puis dans le secteur de la Tech. Passionnée par l’écriture, elle publie en 2022 son premier roman, « La poule et son cumin », qui lui vaut aujourd’hui le prestigieux Prix du meilleur Roman des lecteurs et des libraires Points 2024, consacrant son talent littéraire et sa voix singulière.