Zambie : le FMI débloque 190 millions après sa dernière revue

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé la sixième et dernière revue de l’accord de facilité élargie de crédit conclu avec la Zambie, ouvrant la voie au décaissement immédiat de 190 millions de dollars. Ce soutien marque l’achèvement d’un programme entamé en 2022 pour redresser une économie fragilisée par la dette et les déséquilibres budgétaires.



La Zambie vient de franchir une étape majeure dans sa reprise économique. Le Conseil d’administration du FMI a donné son feu vert, mardi 27 janvier 2026, à la dernière revue du programme d’aide financière signé en 2022 dans le cadre d’une facilité élargie de crédit (FEC). Ce programme d’un montant initial de 1,3 milliard de dollars – ensuite porté à 1,7 milliard – avait pour objectif d’aider Lusaka à sortir d’une crise de la dette marquée par un défaut de paiement.

Une performance globalement saluée

Malgré un contexte difficile, entre chocs économiques externes et pressions internes, les autorités zambiennes ont enregistré des résultats jugés satisfaisants par le FMI. La plupart des critères de performance ont été atteints, notamment les objectifs budgétaires, même si certains engagements structurels ont connu des retards. En tout, huit des dix-neuf critères de référence structurels ont été pleinement respectés, tandis que six autres ont été remplis avec du retard.

La soumission au Parlement d’une nouvelle loi sur les services bancaires et financiers, conforme aux standards internationaux, a notamment été saluée comme un pas important vers la réforme du système financier. Le FMI a toutefois accordé une dérogation exceptionnelle pour le non-respect d’un objectif sur les réserves internationales nettes.

Un programme sans prolongation, malgré une option envisagée

Le gouvernement zambien avait dans un premier temps envisagé de demander une prolongation d’un an du programme pour bénéficier d’un financement supplémentaire estimé à 145 millions de dollars. Mais cette option a finalement été abandonnée sans explication officielle. Le président Hakainde Hichilema, en poste depuis 2021, briguera un second mandat lors des élections prévues en août prochain. L’achèvement de ce programme du FMI constitue un atout politique alors que s’ouvre une

nouvelle phase électorale.

Des réformes à poursuivre

Le FMI, par la voix de son directeur général adjoint Nigel Clarke, a salué les efforts du gouvernement zambien pour « réduire significativement les déséquilibres macroéconomiques, restructurer sa dette, et maintenir une consolidation budgétaire rigoureuse tout en protégeant les dépenses sociales« . Ce message traduit une reconnaissance partielle des réformes engagées. Il rappelle aussi que la stabilité à long terme passera par leur approfondissement. Si la dernière tranche de 190 millions de dollars constitue un soulagement budgétaire pour Lusaka, la fin du programme du FMI ouvre une période d’incertitude. Le pays devra désormais compter sur ses propres capacités pour maintenir le cap de la discipline fiscale, relancer l’investissement et restaurer la confiance des marchés.