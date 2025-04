Yango redémarre ses activités au Bénin après une période de suspension

La suspension de Yango, opérateur des véhicules de transport avec chauffeur (VTC), au Bénin, a été levée le 18 mars 2025, après plusieurs mois d’incertitude. Ce revirement illustre un changement d’approche dans les relations entre les autorités béninoises et l’entreprise. Yango avait dû faire face à une suspension en raison de l’absence d’autorisation légale pour opérer sur le territoire.

Cette décision fait suite à une série de démarches qui ont permis à Yango de se conformer aux exigences légales du pays.

Les raisons de la suspension initiale

En décembre 2024, Yango avait été suspendu par le ministère béninois du cadre de vie et des transports. L’opérateur était accusé de pratiquer illégalement le transport urbain. Les autorités avaient dénoncé le manque de formalités nécessaires à l’exercice de l’activité de transport de personnes. Elles ont pointé notamment l’absence de siège officiel et le flou autour de la gestion des opérations. Jacques Ayadji, alors directeur des transports terrestres et aériens, avait souligné que Yango ne respectait pas la réglementation en vigueur pour ce type d’activité au Bénin.

Un retour progressif après une collaboration avec les autorités

Après quatre mois d’arrêt, Yango a obtenu la levée de sa suspension. L’entreprise a travaillé en étroite collaboration avec les autorités béninoises. Cela lui a permis de régulariser sa situation et de se conformer aux exigences légales. Dans un communiqué officiel, la société a exprimé sa satisfaction de pouvoir renforcer sa présence au Bénin, un marché en plein essor pour les services de VTC. La société a confirmé que ses opérations respecteraient désormais les exigences locales en matière de transport.

La reprise des services de Yango au Bénin témoigne de l’importance croissante des VTC sur le continent africain. Les jeunes générations, de plus en plus connectées, recherchent des solutions de transport flexibles et efficaces. Ce besoin est particulièrement marqué dans les pays où les infrastructures publiques restent insuffisantes. Les plateformes comme Yango permettent de commander un chauffeur via une application. Ce modèle a rencontré un grand succès auprès des usagers. Toutefois, il suscite parfois des tensions avec les chauffeurs de taxi traditionnels et les autorités locales.

Des enjeux de régulation et de concurrence sur le marché des VTC

L’essor des VTC, bien qu’il réponde à un besoin réel de mobilité urbaine, soulève des questions complexes en matière de régulation. Le Bénin, comme d’autres pays africains, a dû faire face à des défis pour encadrer cette nouvelle forme de transport tout en garantissant la sécurité des usagers et la conformité des opérateurs. Yango a pu réintégrer le marché béninois après avoir présenté les justificatifs requis. Ces documents étaient conformes aux attentes de la Direction des Transports Terrestres et Aériens (DTT).

Cette décision survient dans un contexte de concurrence accrue entre les géants du secteur, dont Yango, Gozem, ou encore Bolt. Souvent issues de grandes plateformes internationales, ces entreprises ont dû adapter leurs services aux réalités locales. Malgré ces ajustements, la concurrence pour attirer les clients demeure intense.

Une dynamique de croissance pour Yango

Pour Yango, cette levée de suspension est une occasion de renforcer sa position sur le marché béninois, en développant davantage ses services et en apportant une valeur ajoutée aux communautés locales. Après son lancement en août 2024, la plateforme de VTC avait vu ses activités suspendues en décembre, mais elle reprend désormais avec de nouveaux engagements. La société a exprimé sa volonté de se conformer pleinement aux normes locales et de contribuer à l’amélioration du secteur des transports urbains au Bénin.

Le retour de Yango sur le marché béninois pourrait inspirer d’autres opérateurs à se conformer aux exigences réglementaires pour éviter des interruptions de leurs services. Si la reprise s’accompagne d’une amélioration des services et de la satisfaction des clients, Yango pourrait bien solidifier sa place parmi les acteurs incontournables du secteur VTC en Afrique de l’Ouest.