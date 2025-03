Renforcement de la coopération Bénin-États-Unis : échanges téléphoniques entre les chefs de la diplomatie

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, et le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, ont eu un entretien téléphonique, le lundi 10 mars 2025. Cette discussion, rapportée par le département d’État américain, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

La coopération entre le Bénin et les États-Unis semble promise à un futur radieux. C’est du moins ce que laisse entrevoir l’échange téléphonique qu’il y a eu ce lundi entre le tout nouveau secrétaire d’État américain, Marco Rubio, et le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

Une discussion axée sur la sécurité et la gouvernance

Lors de cet échange, les deux responsables diplomatiques ont abordé plusieurs thématiques d’intérêt commun. Selon Tammy Bruce, porte-parole du département d’État américain, le secrétaire d’État a mis en avant l’importance des relations entre les États-Unis et le Bénin, tout en saluant l’engagement du pays ouest-africain en matière de sécurité régionale.

L’entretien a également porté sur des priorités communes, notamment le renforcement de la gouvernance démocratique et la stabilisation de l’Afrique de l’Ouest, une région marquée par des défis sécuritaires croissants.

Une coopération militaire renforcée

Cet échange diplomatique intervient quelques semaines après la signature, fin janvier 2025, d’un accord d’acquisition et d’assistance mutuelles entre l’armée béninoise et l’US AFRICOM, le commandement militaire américain pour l’Afrique. Cet accord vise à faciliter le soutien logistique réciproque entre les deux parties, notamment dans le cadre de manœuvres conjointes, de formations de troupes, de déploiements et d’opérations sur le terrain.

Selon un communiqué du gouvernement béninois, cet accord prévoit également un appui en approvisionnement et en services en cas de situations critiques imprévues. Une initiative qui traduit la volonté des États-Unis de renforcer leur présence et leur soutien aux forces de défense béninoises face aux défis sécuritaires actuels.

Un partenariat en pleine consolidation

Avec ces discussions et accords récents, les relations entre le Bénin et les États-Unis semblent prendre une nouvelle dimension. La priorité accordée à la sécurité et à la gouvernance démocratique met en lumière les intérêts stratégiques des deux pays, alors que la région ouest-africaine fait face à des enjeux de plus en plus complexes.

Le Bénin, en misant sur cette coopération renforcée avec Washington, cherche ainsi à consolider sa position en tant qu’acteur majeur de la stabilité régionale, tout en bénéficiant d’un appui logistique et technique accru de la part des États-Unis.