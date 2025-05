Wan-Bissaka choisit la RDC : un nouveau départ à 27 ans

C’est une décision symbolique et chargée de sens que vient de prendre Aaron Wan-Bissaka. À 27 ans, l’ancien défenseur de Manchester United, aujourd’hui à West Ham, va honorer sa première sélection avec l’équipe nationale de la République démocratique du Congo. Une volte-face sportive qui l’éloigne définitivement du rêve anglais et qui ouvre une nouvelle page de sa carrière internationale.

Un choix mûri, porteur d’espoirs pour les Léopards, qui visent un retour sur la grande scène mondiale.

Un talent longtemps courtisé, mais jamais récompensé par l’Angleterre

Né à Londres de parents congolais, Wan-Bissaka a gravi les échelons du football britannique. Formé à Crystal Palace, puis transféré à Manchester United pour un montant important, il s’est imposé comme l’un des arrières droits les plus fiables de Premier League. Malgré ses performances solides, plus de 200 matches au compteur, il n’a jamais franchi le cap de la sélection A avec les Three Lions. Freiné par une concurrence féroce à son poste, dominée par les Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker ou encore Reece James, le défenseur n’a jamais obtenu sa chance.

Retour aux sources : la décision du cœur et de la raison

En rejoignant les Léopards, Wan-Bissaka n’a pas simplement fait un choix par défaut. Il a répondu à l’appel de ses origines, de sa famille et à celui, déterminant, de Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RDC. Déjà passé par la sélection congolaise U17 avant d’évoluer avec les espoirs anglais, le joueur a finalement privilégié une nation où il pourra pleinement s’exprimer. Une manière aussi d’injecter son expérience au service d’une sélection ambitieuse et en reconstruction.

Un renfort de poids pour une RDC en quête de grandeur

Avec l’arrivée de Wan-Bissaka, mais aussi celles d’Afimico Pululu et de Steve Kapuadi, la RDC enrichit son effectif de profils internationaux expérimentés. Ces choix renforcent l’équipe à l’approche d’échéances importantes : les Léopards veulent décrocher leur première qualification à la Coupe du monde depuis 1974. Les deux rencontres amicales prévues à Orléans face au Mali et à Madagascar, les 5 et 8 juin, devraient permettre au joueur de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Le symbole d’un nouveau souffle pour le football congolais

Plus qu’un changement de maillot, le choix de Wan-Bissaka montre une dynamique croissante dans le football africain : celle de voir des talents binationaux revenir vers leur pays d’origine pour enrichir les sélections du continent. Son arrivée est perçue comme un moment important pour la RDC, qui espère bâtir un groupe compétitif, capable de s’imposer sur la scène africaine et mondiale. Pour Aaron Wan-Bissaka, c’est peut-être le début d’une renaissance sous d’autres couleurs, mais avec la même ambition.