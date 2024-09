Volubilis, une cité antique renait de ses cendres

Volubilis, joyau du patrimoine marocain et site UNESCO, s’apprête à vivre une métamorphose majeure. Ce vestige romain de 18 hectares, le plus vaste du Maroc, fait l’objet d’un ambitieux projet de réhabilitation s’étendant de 2024 à 2026. Quels sont les enjeux de cette restauration et comment va-t-elle transformer l’expérience des visiteurs ?

Sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec le conseil régional de Fès-Meknès, ce projet de 50 millions de dirhams (environ 4,6 millions d’euros) se décline en cinq axes principaux :

Modernisation des infrastructures d’accueil

Le projet prévoit une rénovation complète de l’entrée principale pour offrir un accueil plus chaleureux aux visiteurs. Un nouveau Centre d’Interprétation du Patrimoine Culturel (CIP) sera créé, permettant aux touristes de mieux comprendre l’histoire et l’importance de Volubilis. De plus, des locaux de services seront construits pour améliorer le confort des visiteurs, tandis qu’une maison dédiée aux chercheurs facilitera le travail des archéologues et historiens sur le site.

Aménagement des accès et espaces annexes

L’accès au site sera grandement amélioré grâce à la rénovation du parking et de l’entrée. Des kiosques et des boutiques seront installés, offrant aux visiteurs la possibilité d’acheter des souvenirs et des rafraîchissements. Un jardin d’accueil sera créé, proposant un espace de détente verdoyant. Enfin, un espace événementiel comprenant une scène et un amphithéâtre sera aménagé, permettant l’organisation de spectacles et d’événements culturels en lien avec l’histoire du site.

Création d’un circuit touristique optimisé.

Le nouveau circuit touristique comprendra des allées balisées et accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. Des panneaux explicatifs multilingues seront installés tout au long du parcours, fournissant des informations détaillées sur les différents points d’intérêt. Un éclairage adapté sera mis en place, permettant des visites nocturnes et mettant en valeur la beauté du site sous un nouvel angle.

Sécurisation du site

Pour protéger ce précieux patrimoine, une clôture métallique de 3,5 km sera installée autour du périmètre du site. Cette mesure sera complétée par la mise en place d’un système de vidéosurveillance moderne, assurant une protection efficace contre le vandalisme et les intrusions, tout en préservant l’esthétique naturelle du lieu.

Restauration de monuments emblématiques

Trois monuments emblématiques feront l’objet d’une restauration minutieuse. La porte de Tanger, entrée majestueuse de la cité antique, retrouvera sa splendeur d’antan. Le portique du Decumanus Maximus, axe principal de la ville romaine, sera consolidé et mis en valeur. Enfin, la célèbre mosaïque des Travaux d’Hercule bénéficiera d’une restauration délicate, préservant ses détails extraordinaires pour les générations futures.

Le Dr. Aomar Akerraz, directeur de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, souligne : « Ce projet représente un défi passionnant. Nous devons concilier la préservation de l’authenticité du site avec les exigences du tourisme moderne. » La réhabilitation de Volubilis s’inscrit dans une tendance mondiale de valorisation du patrimoine archéologique. Par exemple, le site de Pompéi en Italie a connu une transformation similaire, attirant 3,8 millions de visiteurs en 2023.

Un levier pour le développement régional

Au-delà de la préservation historique, ce projet vise à dynamiser l’économie locale. Selon les estimations du ministère du Tourisme, la rénovation de Volubilis pourrait générer jusqu’à 500 emplois directs et indirects dans la région de Meknès.

Cependant, certains experts s’interrogent : comment concilier l’afflux touristique avec la préservation du site ? C’est indéniablement un équilibre délicat à trouver.