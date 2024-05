Marrakech : Plongez dans l’histoire lors des Journées du Patrimoine

Marrakech, la ville ocre s’apprête à vibrer au rythme de la culture et de l’histoire à l’occasion de la deuxième édition des Journées du Patrimoine, qui se tiendront du 23 au 26 mai 2024. Placée sous le thème « Marrakech, patrimoine en mouvement », cette manifestation promet un voyage fascinant à travers les trésors patrimoniaux de la ville, tant matériels qu’immatériels.

Durant quatre jours, la médina et ses alentours seront le théâtre d’un programme riche et diversifié, concocté par l’association Turath pour la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de Marrakech et de sa région. Au menu :

Visites guidées thématiques : Cinq parcours inédits, animés par des historiens, architectes et spécialistes du patrimoine, permettront aux visiteurs de découvrir la ville sous un angle nouveau. Ils exploreront notamment le quartier du Mellah et ses fondouks réhabilités, la place des Ferblantiers et ses artisans, ou encore les palais et jardins historiques.

Conférences et débats : Des rencontres avec des experts et des passionnés du patrimoine seront organisées pour approfondir les connaissances sur les différentes facettes de l’héritage marrakchi.

Expositions : Des expositions de photos anciennes, de cartes postales et d’objets patrimoniaux plongeront les visiteurs dans l’atmosphère du Marrakech d’antan.

Animations et ateliers : Des ateliers de calligraphie, de poterie, de tissage et de cuisine traditionnelle permettront aux petits et aux grands de s’initier aux savoir-faire ancestraux de la ville.

Un rendez-vous pour tous les publics

Les Journées du Patrimoine de Marrakech s’adressent à tous les publics, aux Marrakchis comme aux touristes, aux amoureux de l’histoire comme aux simples curieux. C’est l’occasion unique de découvrir ou redécouvrir la richesse et la diversité du patrimoine de la ville ocre, et de s’approprier son histoire fascinante.

Informations pratiques

Dates : Du 23 au 26 mai 2024

Lieux : Médina de Marrakech et ses environs

Programme détaillé :

Histoire de Marrakech

Fondée en 1070 par les Almoravides, Marrakech a rapidement acquis un rôle stratégique en tant que centre économique et culturel du Maghreb. La ville a connu son apogée sous les dynasties almoravide, almohade et saadienne, qui ont tour à tour enrichi son patrimoine architectural. La médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est célèbre pour ses souks animés, ses majestueux palais et ses mosquées historiques.

Le palais de la Bahia, la mosquée de la Koutoubia et les jardins de l’Agdal et de la Ménara sont autant de témoignages de son riche passé. Marrakech est également renommée pour ses traditions artisanales, perpétuées depuis des siècles, qui font de la ville un véritable musée vivant du patrimoine marocain.