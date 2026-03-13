Visite officielle en RCA : la France inaugure la « Maison Simone Veil » pour les victimes

Après plusieurs années de relations diplomatiques tendues, la France et la République centrafricaine amorcent un nouveau rapprochement. En visite officielle à Bangui, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a inauguré la « Maison Simone Veil », un centre dédié aux survivantes de violences sexuelles liées aux conflits. Ce geste symbolique vise à soutenir la société civile et la lutte pour les droits des femmes.

C’est un événement que la capitale centrafricaine n’avait pas connu depuis près de huit ans. Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, a entamé ce jeudi 12 mars 2026 une visite officielle de deux jours en République centrafricaine. Accueilli à sa descente d’avion par son homologue Sylvie Baïpo-Temon, le chef de la diplomatie française marque ainsi la volonté de Paris de sceller un réchauffement diplomatique avec un partenaire historique dont les relations s’étaient considérablement refroidies ces dernières années.

Un hommage symbolique aux droits des femmes

Dès les premières heures de son séjour, le ministre français a tenu à poser un acte fort en direction de la société civile. Au milieu des chants et des danses, il a inauguré le nouveau siège du Mouvement des Survivantes de Centrafrique, baptisé pour l’occasion « Maison Simone Veil ». Ce choix n’est pas anodin puisque l’association avait été lauréate, il y a deux ans, du prix portant le nom de l’illustre femme d’État française.

Ce nouveau bâtiment devient un sanctuaire pour les centaines de membres du mouvement qui luttent quotidiennement contre les violences sexuelles liées aux conflits et militent pour l’autonomisation économique des femmes.

La quête de justice au cœur des échanges

Pour les victimes regroupées au sein du collectif, cette visite est une tribune inespérée pour interpeller la communauté internationale. La présidente du mouvement a profité de la présence de la délégation française pour rappeler une exigence fondamentale : l’implication directe des survivantes dans tous les processus de décision les concernant.

Le combat pour la fin de l’impunité et l’accès effectif à la justice reste la priorité absolue de ces 784 membres engagés qui espèrent que ce renouveau diplomatique se traduira par un soutien concret à leurs initiatives de formation et d’entrepreneuriat.

Un équilibre géopolitique délicat entre Paris et Moscou

Ce déplacement s’inscrit dans un contexte stratégique particulièrement complexe. Le président Faustin-Archange Touadéra revient tout juste d’un séjour d’une semaine à Moscou où il s’est entretenu avec Vladimir Poutine. Alors que Bangui a renforcé ses liens sécuritaires et économiques avec la Russie ces dernières années, notamment à travers la présence de partenaires russes dans les secteurs miniers et forestiers, la France tente de reprendre sa place.

Ce ballet diplomatique souligne la volonté de la Centrafrique de diversifier ses alliances tout en normalisant ses rapports avec Paris, un processus entamé lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et le chef de l’État centrafricain en avril 2024.

Une reprise de contact de haut niveau

Le point d’orgue de cette visite sera la rencontre prévue entre Jean-Noël Barrot et le président Touadéra, ainsi qu’avec le Premier ministre centrafricain. Ces échanges doivent permettre de jeter les bases d’une coopération renouvelée, loin des tensions passées.

Pour la France, il s’agit de démontrer sa capacité à rester un partenaire de premier plan dans une région où les influences se bousculent, tout en mettant en avant des valeurs communes de protection des droits humains et de stabilisation durable du territoire.