Boualem Sansal de Gallimard à Bolloré : le ralliement d’un écrivain à une machine idéologique

En quittant Gallimard, son éditeur historique, pour rejoindre Grasset, maison du groupe Hachette contrôlé par Vivendi, donc par Vincent Bolloré, Boualem Sansal signe un transfert qui dépasse largement le cadre littéraire. Derrière ce changement d’éditeur, facilité en coulisses par Nicolas Sarkozy, se dessine une convergence politique, médiatique et symbolique, dans un moment où les médias bolloréens multiplient les offensives éditoriales contre l’Algérie. L’arrivée de l’écrivain dans cet univers éclaire d’un jour cru la bataille culturelle menée en France autour du Maghreb.

L’information a agité le monde de l’édition ce 12 mars : après vingt-sept ans chez Gallimard, Boualem Sansal est sur le départ. L’écrivain rejoindrait Grasset, maison du groupe Hachette. Un basculement vers le groupe Bolloré qui publiera donc son prochain livre, consacré à son arrestation et à sa détention en Algérie. Le Parisien rapporte de son côté qu’Antoine Gallimard a confirmé ce départ, en faisant part de sa « tristesse et sa déception ». L’annonce pourrait être officialisée ce vendredi, à l’occasion des « Grandes Rencontres Hachette » célébrant le bicentenaire du groupe à Paris. Il faut rappeler que Gallimard était aussi la maison d’édition d’Albert Camus.

Boualem Sansal devient un instrument d’influence

Boualem Sansal était une figure installée du catalogue Gallimard, où son œuvre était publiée depuis Le Serment des barbares en 1999. Rappelons la séquence : en octobre 2024, l’écrivain franco-algérien accorde une interview au média d’extrême droite Frontières, dans laquelle il affirme que l’Algérie a hérité sous la colonisation française de territoires appartenant au Maroc. Arrêté à son arrivée à Alger le 16 novembre 2024, condamné à cinq ans de prison ferme pour « atteinte à l’unité nationale », il est gracié le 12 novembre 2025 par le président Tebboune, à la suite d’une médiation allemande. Il est ensuite élu à l’Académie française le 29 janvier 2026 au premier tour, par 25 voix sur 26 votants. Son nom s’est ainsi chargé d’une portée politique qui dépasse de loin la seule question littéraire.

Dans ce contexte, rejoindre une maison appartenant à l’orbite Bolloré ne peut pas être lu comme un simple changement de logo sur une couverture. Ce déplacement l’inscrit dans un dispositif d’influence où le livre dialogue avec des chaînes d’info, une radio, un hebdomadaire et tout un appareil de production idéologique. C’est ce faisceau-là qui donne à ce transfert sa véritable signification.

Sarkozy en entremetteur, Bolloré en bénéficiaire

Selon le site spécialisé Actualitté, le rapprochement entre Sansal et le groupe Hachette n’a rien d’un hasard éditorial. Nicolas Sarkozy, administrateur du groupe Lagardère dont Vivendi détient la majorité, aurait activement facilité la prise de contact. Toujours selon Actualitté, l’ancien président de la République n’aurait pas hésité à approcher directement Sansal, y compris en présence de ses éditeurs de Gallimard. Hachette, de son côté, aurait mené un démarchage commercial soutenu auprès de l’auteur.

Le rôle de Sarkozy dans cette opération ne surprend guère les observateurs du monde éditorial. L’ancien chef de l’État, dont les ingérences dans les lignes éditoriales du groupe Hachette ont été documentées à plusieurs reprises, notamment par Le Monde, occupe une position charnière entre le pouvoir politique et l’appareil médiatique bolloréen. Sa présence en coulisses donne à ce transfert une dimension qui va bien au-delà du simple jeu de concurrence entre maisons d’édition : elle inscrit l’opération dans une logique d’influence où politique, édition et médias se renforcent mutuellement. Il faut aussi rappeler que Nicolas Sarkozy a largement oeuvré pour rapporcher la droite française de Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Bolloré, l’édition comme prolongement du combat politique

Depuis plusieurs années, Vincent Bolloré a patiemment constitué un ensemble où médias et édition se répondent. CNews, Europe 1, le JDD, Fayard, Hachette : ces marques ne se ressemblent pas toutes, mais elles participent d’un même climat. Plusieurs observateurs et enquêtes ont décrit cette stratégie comme une montée en puissance d’un projet culturel conservateur, de plus en plus perméable aux thèmes et aux obsessions de l’extrême droite. Le précédent est connu : la trajectoire d’Éric Zemmour, propulsé par CNews puis publié chez Fayard (groupe Hachette), illustre cette mécanique où un auteur devient un produit éditorial et médiatique intégré, chaque canal amplifiant l’autre.

Le cas Sansal arrive donc à un moment très particulier. Son parcours récent a déjà été abondamment soutenu par des personnalités comme Bruno Retailleau et des médias qui ont fait de son affaire un marqueur politique. CNews, par exemple, a relayé à plusieurs reprises des commentaires présentant l’affaire Sansal comme la preuve d’une hostilité fondamentale de l’Algérie envers la France. Ce cadrage, très idéologique, a contribué à transformer un dossier complexe en épisode supplémentaire d’un récit de confrontation permanente.

Vu sous cet angle, l’arrivée de Boualem Sansal dans l’univers Hachette-Bolloré apparaît comme une forme de mise en cohérence. L’auteur, déjà mobilisé comme symbole par une partie de la droite et de l’extrème-droite française, rejoint un groupe qui a fait de la polarisation politique l’un de ses ressorts centraux. Ce choix lui appartient, bien sûr. Mais il produit un effet public immédiat : il conforte l’idée d’une jonction entre prestige littéraire, bataille identitaire et appareil médiatique.

L’Algérie, cible favorite d’un écosystème médiatique

L’enjeu central se situe là. Car les médias liés à Vincent Bolloré ont développé, sur l’Algérie, une ligne de traitement récurrente. Une stratégie éditoriale marquée par la multiplication d’angles hostiles sur tout ce qui touche à Alger, avec un usage intensif de la polémique, de la dramatisation et du soupçon. Europe 1, le JDD et CNews sont les principaux relais de cette mécanique.

Le ralliement de Boualem Sansal à cet écosystème donne donc un relief nouveau à ce que certains voudraient réduire à une simple actualité éditoriale. Son prochain livre paraîtra dans un groupe dont plusieurs médias ont précisément contribué à installer l’Algérie comme repoussoir commode, dans une narration où se mêlent obsession migratoire, procès en barbarie et rhétorique du choc civilisationnel. Le passage de Gallimard à Hachette prend alors une dimension hautement politique : il place un écrivain majeur au cœur d’un appareil qui sait convertir un livre en événement, puis un événement en levier idéologique, comme la trajectoire de Zemmour, à une autre échelle, l’a déjà démontré.

Au fond, cette séquence raconte beaucoup sur l’époque. Le champ éditorial français voit s’effacer un peu plus la frontière entre littérature, influence et combat partisan. Boualem Sansal, écrivain complexe, controversé, important, entre dans une maison qui ne sépare plus vraiment publication et bataille culturelle. Pour Bolloré, c’est une prise symbolique de plus. Pour ceux qui regardent depuis l’Algérie ou depuis les rédactions attentives à ces glissements, le signal est sans ambiguïté : la guerre des récits continue, et l’édition en est devenue l’un des fronts les plus disputés.