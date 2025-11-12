Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accordé ce mercredi 12 novembre une grâce présidentielle à l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, âgé de 81 ans. Cette décision, prise dans le cadre des prérogatives constitutionnelles du chef de l’État, répond à une demande formulée par le président allemand Frank-Walter Steinmeier pour des raisons humanitaires.

La grâce présidentielle accordée à l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été annoncée ce mercredi 12 novembre. Dans un communiqué officiel, la présidence algérienne souligne que cette mesure reflète la tradition d’humanisme de l’Algérie et sa capacité à dialoguer avec ses partenaires internationaux. L’Allemagne s’est engagée à accueillir l’écrivain et à assurer sa prise en charge médicale, compte tenu de son âge avancé et de ses besoins de santé.

Un écrivain au parcours complexe

Boualem Sansal, auteur de romans reconnus internationalement comme Le Village de l’Allemand ou 2084, représente une figure littéraire aux positions controversées. Son arrestation en novembre 2024 avait suscité l’attention médiatique, illustrant les défis auxquels fait face l’Algérie dans la gestion équilibrée entre liberté d’expression et préservation de l’unité nationale à laquelle les déclarations de Sansal portaient préjudice.

Ainsi, la décision du président Tebboune démontre la volonté de l’État algérien de privilégier les considérations humanitaires, particulièrement concernant les personnes âgées nécessitant des soins médicaux spécifiques.

Une opération de diplomatie fine entre Alger, Berlin et Paris

Cette grâce présidentielle témoigne de la maturité diplomatique de l’Algérie, capable de mener des discussions constructives avec ses partenaires européens. Le choix de traiter directement avec l’Allemagne illustre la diversification des relations internationales algériennes et sa capacité à gérer les dossiers sensibles avec pragmatisme.

L’intervention directe du président Steinmeier marque une rare mobilisation diplomatique de l’Allemagne pour un écrivain étranger. Selon plusieurs sources proches du dossier, Berlin avait discrètement engagé des discussions depuis l’été dernier pour obtenir la libération de Sansal, en contournant les canaux diplomatiques traditionnels avec Paris.

Ce choix n’est pas anodin. Si Boualem Sansal est aussi citoyen français, la France n’a pas officiellement été impliquée dans les tractations. L’Algérie a préféré traiter avec un interlocuteur tiers, moins chargé symboliquement. Pour autant, cette libération arrive alors que Bruno Retailleau n’est plus le ministre de l’Intérieur français depuis quelques semaines. Le timing de cette annonce montre redonne ainsi toute sa place à la diplomatie et monter l’échec du rapport de force que voulait instaurer l’Extreme droite française.

L’Algérie démontre ainsi qu’elle peut concilier fermeté sur les questions de souveraineté nationale et ouverture au dialogue international. Cette approche équilibrée permet au pays de maintenir ses principes tout en faisant preuve de souplesse diplomatique quand les circonstances humanitaires l’exigent.

Un signal d’apaisement et d’ouverture

Cette décision présidentielle intervient dans un contexte où l’Algérie affirme son rôle de puissance régionale stable et responsable. En répondant favorablement à un appel humanitaire, tout en conservant le contrôle du processus décisionnel sur un sujet ou il était en position de force, le président Tebboune envoie un message d’ouverture maîtrisée.

Cette décision, à la fois humanitaire et diplomatique, témoigne d’une gouvernance qui sait allier principes et pragmatisme, confirmant le rôle constructif de l’Algérie sur la scène internationale.