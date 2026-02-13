Visite de Laurent Nuñez à Alger : la France fait le déplacement sans préalables

Ali Attar

Laurent Nuñez
Laurent Nuñez

Le ministre français de l’Intérieur effectuera les 16 et 17 février sa première visite officielle en Algérie depuis sa prise de fonction. Un déplacement qui, vu d’Alger, confirme une réalité simple : on ne construit rien de durable en posant des ultimatums.

Après des mois de tensions diplomatiques, c’est bien Paris qui a fait le pas. Laurent Nuñez, qui fixait des conditions il y a encore quelques jours, a complètement changé de ton : aucun préalable ni condition n’ont été posés. Le ministre vient à Alger pour reprendre le dialogue, reconnaissant implicitement que l’approche musclée de son prédécesseur Bruno Retailleau avait mené à une impasse.

Ce revirement n’est pas le fruit du hasard. Il intervient après que le président Tebboune a ouvert la porte au dialogue en déclarant publiquement que le ministre français serait le bienvenu s’il souhaitait venir. L’Algérie n’a jamais fermé la porte au dialogue, mais a toujours exigé qu’il se fasse dans le respect mutuel et la réciprocité. Des principes qui semblent aujourd’hui entendus.

Les entreprises françaises poussent pour reprendre le dialogue

Les discussions porteront sur la coopération sécuritaire, un domaine où l’expertise algérienne est incontournable. La lutte contre le terrorisme figure en bonne place à l’agenda, l’Algérie disposant d’une expertise reconnue en matière antiterroriste forgée au cours des décennies passées. Le démantèlement des réseaux de narcotrafic et la stabilité au Sahel seront également abordés. Autant de sujets sur lesquels Alger est un partenaire stratégique que Paris ne peut ignorer.

Par ailleurs, le patronat français (Medef) a annoncé une rencontre avec l’ambassadeur de France en Algérie, évoquant un réchauffement des relations et un prochain déplacement pour une mission économique. Signe que la relation ne se limite pas à la sécurité et que le potentiel de coopération économique entre les deux pays reste considérable.

Cette visite confirme ce que l’Algérie a toujours soutenu : le dialogue entre deux nations souveraines ne peut se concevoir que sur un pied d’égalité. En venant à Alger sans conditions, Laurent Nuñez reconnaît cette réalité et fait un pas ver un retourba la normalisation. Reste à voir si cette ouverture se traduira par des actes concrets et durables.

Ali Attar
Ali Attar est un spécialiste reconnu de l'actualité du Maghreb. Ses analyses politiques, sa connaissance des réseaux, en font une référence de l'actualité de la région.
