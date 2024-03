Vers une escalade entre la Tunisie et la Libye ?

La fermeture simultanée du poste frontière de Ras Jedir par les autorités tunisiennes et libyennes fait craindre une escalade entre les deux pays nord-africains.

Lundi soir, les autorités tunisiennes et libyennes ont simultanément fermé le poste frontière de Ras Jedir, point de passage stratégique entre les deux pays. Cette décision, motivée par des raisons sécuritaires distinctes de chaque côté, soulève des inquiétudes quant à une possible escalade des tensions dans la région.

Côté tunisien, la fermeture intervient après un échange de tirs du côté libyen, soulevant des questions sur la sécurité des citoyens tunisiens se rendant en territoire libyen. La radio tunisienne précise que les personnes bloquées côté libyen ont été autorisées à entrer en Tunisie, soulignant la priorité accordée à la protection des civils.

Répercussions économiques et sociales

Côté libyen, le ministère de l’Intérieur justifie la fermeture par l’attaque du passage par des «groupes hors-la-loi» cherchant à « créer le chaos et perturber le travail ». Cette situation met en lumière la persistance de l’instabilité et des groupes armés en Libye, menaçant la sécurité du poste frontière.

Situé à Ben Guerdane, Ras Jedir est l’un des deux points de passage officiels entre la Tunisie et la Libye. Sa fermeture aura des répercussions économiques et sociales importantes, perturbant le trafic commercial et le passage des voyageurs. Le commerce bilatéral, déjà fragilisé par la contrebande et les restrictions liées à la pandémie, risque d’être davantage affecté.

Engagement d’un dialogue urgent

Le contexte sécuritaire régional est déjà tendu, marqué par la recrudescence des activités terroristes et la prolifération des armes. La fermeture du poste frontière de Ras Jedir rend encore plus difficile la situation et pourrait exacerber les tensions entre les deux pays voisins en Afrique du Nord.

Il est attendu que les autorités tunisiennes et libyennes engagent un dialogue urgent pour désamorcer la crise et trouver une solution durable. La coordination sécuritaire et la collaboration étroite entre les deux parties étant jugée essentielles, selon la communauté internationale, pour garantir la sécurité du poste frontière et la fluidité des échanges entre les deux pays.