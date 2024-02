Algérie : l’ordonnance de Tebboune pour résoudre la crise en Libye

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur l’obligation de mettre fin à toute forme de présence militaire étrangère en Libye, pour espérer résoudre la crise qui secoue le pays.

Abdelmadjid Tebboune, Président d’Algérie, a appelé à mettre fin, à toute forme de présence militaire étrangère en Libye. Le dirigeant a fait ce plaidoyer dans son allocution prononcée à l’ouverture de la Réunion du Comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye. Dans la capitale congolaise, Brazzaville, l’émissaire de Tebboune a, en outre, insisté sur la nécessité de retrait de tous les mercenaires.

Le Premier ministre algérien, Nadir Larbaoui, rapportant les propos du Président Tebboune, a indiqué que le recours à la force en Libye ne fera qu’exacerber la crise. Pire, dit-il, il mettra en péril l’avenir du peuple libyen qui sera ainsi privé de son droit à la stabilité, à la sécurité et à la prospérité. En plus d’entraîner la détérioration de la situation dans cette région.

La Libye, repaire de groupes armés, terroristes et criminels

La situation, selon Abdelmadjid Tebboune, est d’autant plus inquiétante que la région est accablée, plus que toute autre, par les effets délétères de l’instabilité et de la division politique dans ce pays. La Libye, déplore le dirigeant algérien, est devenue, malgré lui, un repaire des milices armées, des groupes terroristes et des réseaux criminels de trafic d’armes et de drogues.

Il a par ailleurs mis en garde que ce pays est aussi un passage privilégié pour la migration clandestine. Normal, selon lui, qu’il appelle toutes les parties étrangères concernées par la question libyenne à adhérer à ce processus constructif et à s’engager à respecter la souveraineté de la Libye, son unité territoriale et l’indépendance de sa décision.

Appui total de l’Algérie

Selon Tebboune, le règlement définitif de la crise libyenne ne saurait être concrétisé qu’à travers un processus qui consacre le principe de la souveraineté nationale et dans lequel les frères libyens prennent les choses en main. Lequel processus, dit-il, préserve leur droit authentique à la gestion et à l’exploitation des richesses de leur pays. Ce qui leur garantira la stabilité, le développement et la prospérité.

Pour Abdelmadjid Tebboune, les élections sont la meilleure voie pour mettre un terme à la crise libyenne. En plus d’être le seul garant d’une solution définitive à la problématique de la légitimité en Libye. Le dirigeant a exprimé l’appui total de l’Algérie au projet de réconciliation nationale libyenne inclusive. Non sans assurer qu’elle n’épargnera aucun effort pour contribuer à aboutir à cette réconciliation tant souhaitée.