Daech perd coup sur coup ses chefs en Libye et au Nigeria

L’arrestation du chef de Daech en Libye, l’émir Hashem Abu Sidra, constitue un revers majeur pour l’organisation terroriste. Cette opération, conjointement avec les actions récentes de l’armée nigériane qui ont éliminé le responsable du groupe terroriste pour l’Afrique de l’Ouest, souligne les efforts soutenus des forces de sécurité en Afrique.

Le 3 janvier 2024, le gouvernement libyen a annoncé l’arrestation de l’émir Hashem Abu Sidra, le chef de l’organisation Daech en Libye. Cette arrestation marque un tournant significatif pour Daesh, notamment après la perte de son dernier bastion dans le sud du pays en 2022.

Hashem Abu Sidra était un des chefs militaires les plus influents de l’organisation. Il est tenu pour responsable de plusieurs attaques dont le massacre de 21 coptes égyptiens en 2015. Son arrestation est le fruit d’une opération conjointe des forces de sécurité libyennes et internationales. Elle est saluée sur la scène internationale.

Historique de l’organisation Daech et récentes évolutions

Pour comprendre l’impact de cette arrestation, il est essentiel de se pencher sur l’historique de Daesh. L’organisation, également connue sous le nom de l’État islamique, a émergé dans les années 2000 en Irak, s’appuyant sur l’instabilité post-invasion américaine pour gagner en puissance. Elle s’est fait connaître pour sa brutalité et son interprétation extrême de la loi islamique, s’implantant rapidement dans diverses régions, notamment en Syrie. Daesh a atteint son apogée en 2014, lorsqu’il a déclaré un « califat » sur de vastes territoires en Irak et en Syrie. Cependant, face à une opposition internationale croissante et à des défaites militaires successives, Daech a perdu la plupart de ses territoires en 2017-2018.

En Libye, Daesh a profité du chaos suivant la chute de Mouammar Kadhafi en 2011 pour s’implanter. Bien que l’organisation ait été largement repoussée et ses territoires réduits, elle a continué à mener des attaques sporadiques.

Intensification de la lutte contre Daech en Afrique de l’Ouest

L’armée nigériane a récemment éliminé Ba’a Shuwa, présenté comme le chef de l’organisation terroriste Iswap, représentant de Daech en Afrique de l’Ouest. Cette opération a été un succès significatif, marquant un autre revers pour Daesh dans la région. De même, des dizaines d’autres terroristes ont été tués au cours d’une opération aérienne, ce qui démontre la détermination et l’efficacité des forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique.

L’arrestation d’Hashem Abu Sidra en Libye et l’élimination de Ba’a Shuwa par l’armée nigériane sont des signes de la pression croissante exercée sur Daech et ses affiliés dans la région.