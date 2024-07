Ukraine/Cameroun : Kiev saisit un bateau camerounais en provenance de Crimée

L’Ukraine saisit un navire camerounais pour transport illégal de céréales de Crimée.

Le 11 juillet, les autorités ukrainiennes ont procédé à la saisie du Usko MFU, un cargo battant pavillon camerounais. Ce navire est accusé d’avoir transporté des céréales en provenance de la Crimée, une région actuellement occupée par la Russie. Cette activité est jugée illicite par Kiev en raison des sanctions imposées par les pays occidentaux contre la Russie depuis le début du conflit russo-ukrainien.

Les accusations de Kiev

Le cargo camerounais faisait l’objet d’une surveillance accrue et figurait sur une liste de 25 navires dans le collimateur de la justice ukrainienne. L’équipage du Usko MFU est accusé d’avoir enfreint la loi ukrainienne interdisant toute entrée ou sortie des territoires ukrainiens occupés par la Russie, y compris la Crimée. Selon les services de sécurité ukrainiens, le navire a été intercepté dans les eaux roumaines du Danube et se dirigeait vers la mer Noire, chargé d’orge à destination du port de Souda en Grèce.

Les révélations du procureur général d’Ukraine

Le bureau du procureur général d’Ukraine a révélé que le Usko MFU était entré à deux reprises dans le port de Sébastopol, le principal port de la péninsule de Crimée, après avoir désactivé son système AIS qui permet de suivre sa position. En novembre 2023, le navire avait transporté 3 000 tonnes de produits agricoles pour une entreprise turque. Fin mai 2024, il avait de nouveau fait escale à Sébastopol pour décharger des marchandises en provenance de Turquie avant de prétendre se diriger vers Istanbul.

A lire aussi : La Russie annonce la fin de l’accord céréalier, craintes sur l’Afrique

Silence du Cameroun

Jusqu’à présent, les autorités camerounaises n’ont pas commenté cette affaire. Il est à noter que cette saisie intervient trois mois après que le gouvernement camerounais a suspendu, pour une durée de six mois renouvelables, les immatriculations des navires naviguant hors de ses eaux territoriales. Cette décision avait été motivée par les préoccupations de l’Organisation maritime internationale (OMI) concernant les activités de certains « navires fantômes » battant pavillon camerounais.

Les enjeux maritimes du conflit

Cette saisie met en lumière les enjeux maritimes complexes du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Le recours à des navires sous des pavillons de complaisance, tels que celui du Cameroun, permettrait à la Russie de contourner les sanctions internationales. L’OMI et plusieurs nations ont exprimé des préoccupations quant à ces pratiques, qui incluent souvent des violations des réglementations internationales et des opérations sans assurance, ce qui complique encore davantage la situation.

Les implications de cette affaire sont vastes, touchant à la fois aux relations internationales et aux régulations maritimes. La saisie du Usko MFU pourrait entraîner des tensions diplomatiques entre l’Ukraine et le Cameroun, ainsi qu’une réévaluation des pratiques maritimes internationales. Les actions futures des autorités ukrainiennes et camerounaises seront scrutées de près par la communauté internationale, en particulier dans le contexte du maintien ou de l’augmentation des sanctions contre la Russie.