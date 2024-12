UbiPharm et HEC Paris : un partenariat stratégique pour une distribution pharmaceutique durable en Afrique

Face aux mutations du secteur pharmaceutique africain, le groupe UbiPharm, acteur majeur de la distribution pharmaceutique en Afrique et dans les DROM, renforce sa stratégie d’innovation et de leadership à travers une collaboration avec HEC Paris pour la formation de ses cadres dirigeants.

Du 2 au 6 décembre 2024, 29 dirigeants d’UbiPharm ont participé à Abidjan à un séminaire intensif centré sur la durabilité, le leadership et la finance. Conçu avec l’appui d’experts internationaux et de professeurs d’HEC Paris, ce programme a pour objectif d’outiller les participants pour faire face à un marché en pleine transformation, marqué par le progrès technologique, des normes accrues et une concurrence digitale en forte croissance.

Des défis structurels pour la santé en AfriqueLe secteur de la santé en Afrique est confronté à des obstacles majeurs. D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 50 % de la population africaine n’a pas accès à des services de santé de base. En cause : des infrastructures insuffisantes et des chaînes d’approvisionnement fragiles, notamment dans les zones rurales.

Les maladies infectieuses comme le paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose persistent, tandis que les maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension progressent. À cela s’ajoute un manque criant de personnel qualifié : le continent, qui abrite 16 % de la population mondiale, ne dispose que de 3 % des professionnels de santé mondiaux.

Dans ce contexte, les distributeurs pharmaceutiques jouent un rôle essentiel pour garantir l’accès aux médicaments et aux soins de qualité. UbiPharm s’engage ainsi à moderniser ses pratiques pour assurer une distribution efficiente et durable.

Anticiper et innover pour l’avenir

« Nous sommes fiers d’accompagner UbiPharm dans la montée en compétences de ses dirigeants », déclare Armelle Dufour, Directrice des Projets Internationaux d’HEC Paris. Ce partenariat vise à former une nouvelle génération de leaders africains, capables de répondre aux défis mondiaux avec une vision durable et innovante.

De son côté, Gérard Mangoua, Directeur Général d’UbiPharm, insiste sur l’importance de la formation continue : « Depuis plus de 30 ans, notre modèle basé sur le concept de clients-actionnaires a prouvé son efficacité. Former nos dirigeants est aujourd’hui crucial pour anticiper les évolutions du secteur et garantir l’accès aux solutions de santé. »

Un modèle unique pour la santé en Afrique

Fondé par des pharmaciens africains, UbiPharm est présent dans 15 pays africains et 4 DROM. Avec 2 000 collaborateurs et un réseau de 4 000 pharmaciens-actionnaires, le groupe joue un rôle clé dans l’approvisionnement pharmaceutique. Son engagement repose sur l’innovation, la responsabilité sociale et la collaboration pour répondre aux besoins de santé des populations locales.

En facilitant l’accès aux médicaments essentiels, notamment dans les zones reculées, UbiPharm contribue à réduire les inégalités de santé et à améliorer les indicateurs de santé publique sur le continent.

Ce programme de formation avec HEC Paris marque une nouvelle étape pour UbiPharm. Il illustre une ambition commune d’accompagner la transformation du secteur pharmaceutique africain à travers des pratiques innovantes et une gouvernance responsable.

À l’issue du séminaire, les dirigeants d’UbiPharm repartent avec une vision renouvelée, prêts à relever les défis du futur et à assurer un accès équitable aux soins en Afrique et dans les territoires d’outre-mer.