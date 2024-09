Afrique du Sud : une application mobile pour déceler la tuberculose

Conçue pour téléphone portable, une application est mise en avant pour sa capacité à déceler les cas de tuberculose. Telle est la nouvelle invention de chercheurs sud-africains de l’Université de Stellenbosh appuyés par des partenaires européens.

Une application qui révolutionnera le monde est donc en cours de conception en Afrique du Sud, où la tuberculose fait des ravages. En effet, la maladie cause des vagues de décès avec près de 230 000 cas recensés en 2022. Grâce à cette création, n’importe quelle infirmière pourra facilement détecter un cas soupçonnable de tuberculose.

Reconnaître les caractéristiques de la tuberculose

« En utilisant un simple micro qu’on a tous sur notre téléphone portable, un personnel de santé va demander au patient de tousser. Le son est enregistré et un programme -capable de reconnaître les caractéristiques d’une toux provoquée par la tuberculose- va alors déterminer si la personne est potentiellement positive et si elle doit être testée », explique le professeur Grant Theron, de l’Université de Stellenbosh.

Toutefois, le professeur Theron précise que ceci n’est nullement un diagnostic mais ce qu’on peut considérer comme le début d’une détection quand on sait que plus de la moitié des cas de tuberculose, sur le continent africain, faute de moyens, ne sont pas diagnostiqués.

« Méthode pas chère, rapide et très facile »

« C’est une méthode pas chère, rapide et très facile pour déterminer si une personne doit faire l’objet d’un examen plus poussé pour vérifier si elle est atteinte de tuberculose. Aujourd’hui, le dépistage se fait par une radio des poumons, par exemple. Or, ce genre de matériel n’est pas accessible partout en Afrique. Il faut du personnel spécialisé et cela requiert de l’argent, alors qu’avec cette application, on a juste besoin d’un téléphone bon marché », renchérit le professeur Theron qui affirme que l’application est prête.

Il ne reste plus qu’à détenir les autorisations et les financements nécessaires à l’équipement des centres de santé, hôpitaux et permettre que le dépistage puisse aêtre étendu au plus grand nombre.