UBA : une expansion stratégique pour transformer l’avenir de l’Afrique

La United Bank for Africa (UBA) annonce une expansion stratégique, incluant l’ouverture d’une filiale en Arabie Saoudite, pour renforcer son rôle dans le développement économique du continent.

United Bank for Africa (UBA), une institution bancaire de premier plan en Afrique, continue d’affirmer son engagement dans le développement à long terme du continent. Avec des initiatives récentes telles que l’ouverture prévue d’une filiale en Arabie Saoudite, la banque réaffirme son rôle de catalyseur pour la croissance africaine. En ciblant des secteurs clés et en s’associant avec des marchés mondiaux, UBA mise sur un avenir prospère pour l’Afrique.

L’expansion vers le Moyen-Orient

UBA a déjà établi une présence significative dans le Golfe avec une première filiale aux Émirats arabes unis en 2022. Aujourd’hui, la banque se prépare à inaugurer une seconde implantation dans la région, cette fois-ci en Arabie Saoudite. Ce projet s’inscrit dans une vision stratégique visant à renforcer les liens économiques entre l’Afrique et le Moyen-Orient, tout en facilitant les transferts de connaissances et d’expertise. Cette expansion permettra aussi à l’Afrique de bénéficier de l’expertise saoudienne dans des domaines cruciaux comme la sécurité alimentaire et la transition énergétique, deux piliers du développement durable du continent.

Le soutien aux PME

Pour UBA, les petites et moyennes entreprises (PME) représentent le cœur de l’économie africaine. Muyiwa Akinyemi, Directeur Général Adjoint de UBA, souligne que les PME sont indispensables pour la création d’emplois et l’activation de chaînes de valeur locales, notamment au Nigeria. La banque a injecté des milliards dans ce secteur à travers l’Afrique au cours des dernières années, aidant ainsi ces entreprises à croître et à prospérer. Cette stratégie de soutien s’inscrit dans une approche à long terme visant à rendre l’Afrique autonome sur le plan économique.

UBA comme moteur de l’entrepreneuriat africain

La jeunesse africaine, dynamique et ambitieuse, est au cœur des priorités de UBA. En collaboration avec la Fondation Tony Elumelu, UBA met en place des programmes destinés à stimuler l’entrepreneuriat dans les domaines de la technologie, de l’agriculture et du divertissement. Ces secteurs en pleine expansion offrent des opportunités d’innovation et de croissance qui, à long terme, contribueront à faire de l’Afrique un hub mondial pour les jeunes talents. La banque est convaincue que cet investissement dans les jeunes entrepreneurs renforcera le potentiel de développement du continent.

Une gestion des risques adaptée aux réalités africaines

Forte de plus de 75 ans d’expérience sur le continent, UBA a développé une connaissance profonde des dynamiques et défis propres à chaque marché africain. Cette expertise permet à la banque de gérer efficacement les risques et de saisir les opportunités qui se présentent dans divers secteurs. UBA adopte une approche proactive pour encourager la prospérité économique tout en répondant aux défis, tels que la migration des talents, en créant des environnements favorables pour que les jeunes Africains puissent réussir sans quitter leur pays d’origine.