Covid-19 : après Aliko Dangoté et Tony Elumelu, Lumos Nigeria au chevet des malades à Eti-Osa

Les unités critiques du centre d’isolation et de traitement Covid-19 d’Eti-Osa bénéficient de l’énergie solaire grâce à Lumos Nigeria. Il s’agit d’une filiale de Lumos Global, une entreprise néerlandaise d’énergie solaire hors réseau qui vient d’officialiser son partenariat avec YPO (Young Professionnals Organisation) et le gouvernement de l’Etat de Lagos.

Le but de la coopération est de permettre au centre d’isolation et de traitement Covid-19 d’Eti-Osa localisé à Lagos de fonctionner en permanence grâce à l’énergie solaire, soit 24h/24. Avec une capacité de 70 lits, la construction a été faite par Young Professionals Organisation et inaugurée par le gouverneur de l’Etat de Lagos, le 22 avril 2020. La création de ce centre répond au besoin de réduire la propagation de la pandémie du Coronavirus à Lagos, poumon économique du Nigeria.

Des actions concertées contre le Covid-19 au Nigeria

En tant que filiale de Lumos Global, Lumos Nigeria a déjà procédé à l’installation de ses équipements dans plus de 100 000 familles et petites entreprises. D’ici l’horizon 2025, elle prévoit proposer des solutions solaires à des millions de Nigérians qui deviendront ses clients. Concernant l’appui apporté au centre, Adepeju Adebajo, directeur de Lumos Nigeria, a déclaré que « notre décision de soutenir cet établissement essentiel et d’autres établissements similaires dans tout le pays est due à la conviction que l’accès à une énergie stable et fiable est crucial pour la fourniture de soins de santé d’urgence ».

Si ce partenariat est à saluer, il est loin d’être l’unique initiative entreprise au Nigeria pour lutter contre la pandémie. A la date du 28 mars 2020, plusieurs milliardaires nigérians dont Aliko Dangoté et Tony Elumelu avaient déjà apporté leur contribution financière pour faire face au Covid-19. L’Etat nigérian peut donc se targuer de disposer de moyens conséquents pour faire face efficacement à cette crise sanitaire mondiale.