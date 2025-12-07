Tragédie du désert : 14 morts et 35 blessés dans le renversement d’un bus à Béni-Abbès

Un accident de la route d’une violence rare a endeuillé le sud-ouest algérien samedi. Le renversement d’un bus sur la RN50 a provoqué la mort de 14 personnes et fait 35 blessés, suscitant une mobilisation immédiate des plus hautes autorités de l’État.

La fin de semaine a été endeuillée par un drame routier d’une rare violence dans le sud-ouest algérien. Un bus de transport de voyageurs assurant la liaison entre Béchar et Tindouf a violemment dérapé avant de se renverser sur la Route Nationale 50, à 25 kilomètres du lieu-dit Boulaadam, dans la commune de Tabelbella (wilaya de Béni-Abbès).

Le bilan, revu à la hausse dimanche, s’établit désormais à 14 personnes décédées et 35 blessées, selon les dernières informations communiquées par les autorités.

L’accident, survenu samedi en début d’après-midi en plein désert, a mobilisé d’importants moyens de la Protection civile pour évacuer les victimes vers les structures hospitalières de la région.

Les ministres de l’Intérieur et de la Santé au chevet des blessés

L’événement a suscité une vive émotion et entraîné une réaction rapide au sommet de l’État. Sur instruction du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, accompagné du ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudene, s’est rendu dimanche dans la wilaya de Béchar.

La délégation ministérielle s’est d’abord dirigée vers l’établissement public hospitalier Tourabi Boudjemaa, où six blessés évacués par la Protection civile sont pris en charge. Les deux ministres se sont ensuite rendus à l’hôpital militaire régional universitaire Dahmani Slimane de Béchar, en compagnie des autorités civiles et militaires de la wilaya, pour s’enquérir de l’état de quatre autres blessés.

« Nous nous sommes déplacés à Béchar sur instruction du Président de la République pour nous enquérir de l’état des blessés et prendre connaissance des dispositions médicales de leur prise en charge », a déclaré Saïd Sayoud à la presse. De son côté, le professeur Aït Messaoudene a assuré que la prise en charge médicale au niveau des deux établissements est adaptée pour ce type d’accident.

La délégation s’est ensuite dirigée vers la wilaya de Béni-Abbès pour visiter les autres blessés hospitalisés et présenter ses condoléances aux familles endeuillées.

Une enquête ouverte

Parallèlement à cette mobilisation gouvernementale, le Général d’Armée Saïd Chanegriha et le président de l’APN ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de ce renversement. La RN50, comme de nombreux axes longs et rectilignes du Sud, pose des défis majeurs en matière de sécurité routière : fatigue des conducteurs, vitesse excessive, état des véhicules. Ce nouveau bilan funèbre vient douloureusement rappeler l’importance de la vigilance sur les routes.