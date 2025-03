Algérie : Saïd Chanegriha ordonne une enquête après le crash mortel d’un avion de combat

Un tragique accident s’est produit, ce 19 mars 2025, dans la région d’Aoulef, située dans la wilaya d’Adrar, au sud-ouest de l’Algérie. Un avion de combat en mission d’instruction s’est écrasé, entraînant la mort du pilote, le Lieutenant-Colonel Bekkouche Nasr. Le chef d’état-major de l’armée algérienne, Saïd Chanegriha, a ordonné l’ouverture d’une enquête

L’armée algérienne est endeuillée avec la mort du Lieutenant-Colonel Bekkouche Nasr. L’avion, appartenant à l’armée de l’air algérienne, effectuait une manœuvre d’entraînement régulière lorsqu’il a perdu le contrôle et s’est écrasé dans la zone précitée, dans la 3ème région militaire. Selon le ministère de la Défense nationale (MDN), cet incident survenu pendant un vol planifié a coûté la vie à ce militaire algérien, qui a été tué en martyr dans l’exercice de ses fonctions.

Condoléances du Président Abdelmadjid Tebboune

Le décès du Lieutenant-Colonel Bekkouche a plongé la nation algérienne dans le deuil. En plus de présenter ses condoléances à la famille du défunt, le chef d’état-major de l’armée algérienne, Saïd Chanegriha, a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également exprimé ses condoléances à la famille du militaire décédé, ainsi qu’à l’ensemble des forces armées.

Lire : Algérie : Chengriha pour une « non-ingérence dans les affaires internes » du Niger

Ce genre d’incident, bien qu’exceptionnel, n’est pas inédit dans l’histoire de l’aviation militaire en Afrique. Des accidents similaires ont en effet frappé d’autres pays du Maghreb et d’Afrique ces dernières années. Par exemple, en 2018, un avion militaire algérien s’est écrasé à l’est du pays, tuant 257 personnes à bord, un incident tragique qui a marqué profondément la nation. En 2019, un autre accident en Tunisie a coûté la vie à un pilote de l’armée de l’air, également lors d’un vol d’entraînement.

Plus au sud, en 2020, un crash survenu au Mali a fait plusieurs victimes parmi les forces armées maliennes, qui étaient en mission de maintien de la paix.