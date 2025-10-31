Trafic international : 117 véhicules volés au Canada saisis en Espagne avant d’être expédiés vers le Maroc

Malick Hamid

Lecture 3 min.
Des voitures importées
Des voitures importées

Une vaste opération menée par les autorités espagnoles a mis au jour un réseau transcontinental de vol et de contrebande de voitures de luxe reliant le Canada, l’Europe et le Maghreb. En quelques mois, plus d’une centaine de véhicules dérobés outre-Atlantique ont été interceptés avant leur expédition vers le Maroc.

Les autorités espagnoles ont frappé un grand coup contre les réseaux internationaux de trafic de voitures de luxe. En l’espace de six mois, 117 véhicules volés au Canada ont été interceptés au port d’Algésiras, dans le sud de l’Espagne, alors qu’ils s’apprêtaient à être acheminés vers le Maroc.

Cette opération de grande envergure a été menée par l’Unité d’analyse des risques (ULAR), un groupe conjoint composé de gardes civils espagnols et d’agents des douanes. Leur mission : surveiller les conteneurs suspects transitant entre l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Afrique du Nord. Les autorités ont remarqué une hausse inhabituelle du nombre de véhicules en provenance du Canada destinés au Maroc. Cette observation a conduit à un renforcement des contrôles au port d’Algésiras, l’un des points de passage maritime les plus fréquentés d’Europe pour les échanges avec le continent africain.

Des SUV et voitures de sport destinés à être « recyclés » par les mafias marocaines

Selon les enquêteurs, les véhicules interceptés, pour la plupart des SUV haut de gamme et voitures de sport, devaient être modifiés et revendus sur le marché marocain. Les réseaux de trafiquants disposent de structures bien organisées, capables de falsifier les numéros de série et de créer de faux documents d’immatriculation, afin de remettre ces voitures en circulation de manière frauduleuse. Parmi les modèles saisis figurent des marques prestigieuses telles que Audi, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Toyota ou encore Chevrolet Corvette.

LIRE AUSSI
Lire aussi 2
Trafic de voitures volées : Melilla, point de passage vers le Maroc

La valeur totale des véhicules récupérés est estimée à plus de 6,5 millions d’euros, un chiffre qui illustre l’ampleur du trafic et les profits colossaux qu’il génère. Les autorités espagnoles ont souligné le rôle déterminant de la coopération internationale dans la réussite de cette enquête. Les gardes civils espagnols ont travaillé en coordination constante avec la police canadienne et américaine, permettant un échange rapide d’informations sur les véhicules signalés volés. Cette collaboration a déjà porté ses fruits par le passé : en avril dernier, les agents espagnols avaient intercepté 16 véhicules volés en provenance du Canada.

Un trafic en pleine expansion entre le Canada et le Maghreb

L’opération avait alors déclenché une surveillance renforcée, qui a mené à la découverte de plus de 85 nouveaux véhicules volés au cours des mois suivants. Les véhicules saisis ont été renvoyés au Canada, où les autorités locales s’emploient à retrouver leurs propriétaires légitimes. Plusieurs enquêtes sont encore en cours pour identifier les personnes impliquées dans les différents maillons de cette filière transatlantique.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Un vaste réseau de vol de voitures démantelé en Espagne, les pièces détournées vers le Maroc

Selon les services de renseignement européens, le Canada est devenu un foyer majeur du vol de voitures de luxe destinées à l’exportation illégale. Chaque année, des milliers de véhicules disparaissent de ses grandes villes, notamment Toronto et Montréal, avant d’être acheminés par conteneurs vers l’Europe, puis vers l’Afrique du Nord. Le Maroc figure parmi les destinations privilégiées de ces trafics, en raison de la forte demande pour les voitures haut de gamme et de la proximité maritime avec l’Espagne. Les ports d’Algésiras et de Tanger Med jouent un rôle central dans cette route du trafic automobile.

Avatar photo
Je suis passionné de l’actualité autour des pays d’Afrique du Nord ainsi que leurs relations avec des États de l’Union Européenne.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

The Weeknd

The Weeknd annonce son grand retour au Stade de France le 10 juillet 2026

Trois ans après avoir conquis le public français, la superstar canadienne d'origine éthiopienne fait son retour triomphal avec l'extension de sa tournée record "After...
Sina Montréal

SINA Montréal 2025 : la diaspora algérienne du Canada à la conquête de l’immobilier

Du 21 au 23 juin 2025, le Palais des congrès de Montréal s'apprête à accueillir la deuxième édition de SINA Montréal, le premier salon...
L’humour Algérien triomphe à Montréal !

L’humour Algérien triomphe à Montréal !

C’est dans le cadre du Festival Exclam Montréal qu’a été organisée la grande finale mondiale du casting international La Relève par Montreux, où se...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES SEPTEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025