Trafic international : 117 véhicules volés au Canada saisis en Espagne avant d’être expédiés vers le Maroc

Une vaste opération menée par les autorités espagnoles a mis au jour un réseau transcontinental de vol et de contrebande de voitures de luxe reliant le Canada, l’Europe et le Maghreb. En quelques mois, plus d’une centaine de véhicules dérobés outre-Atlantique ont été interceptés avant leur expédition vers le Maroc.

Les autorités espagnoles ont frappé un grand coup contre les réseaux internationaux de trafic de voitures de luxe. En l’espace de six mois, 117 véhicules volés au Canada ont été interceptés au port d’Algésiras, dans le sud de l’Espagne, alors qu’ils s’apprêtaient à être acheminés vers le Maroc.

Cette opération de grande envergure a été menée par l’Unité d’analyse des risques (ULAR), un groupe conjoint composé de gardes civils espagnols et d’agents des douanes. Leur mission : surveiller les conteneurs suspects transitant entre l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Afrique du Nord. Les autorités ont remarqué une hausse inhabituelle du nombre de véhicules en provenance du Canada destinés au Maroc. Cette observation a conduit à un renforcement des contrôles au port d’Algésiras, l’un des points de passage maritime les plus fréquentés d’Europe pour les échanges avec le continent africain.

Des SUV et voitures de sport destinés à être « recyclés » par les mafias marocaines

Selon les enquêteurs, les véhicules interceptés, pour la plupart des SUV haut de gamme et voitures de sport, devaient être modifiés et revendus sur le marché marocain. Les réseaux de trafiquants disposent de structures bien organisées, capables de falsifier les numéros de série et de créer de faux documents d’immatriculation, afin de remettre ces voitures en circulation de manière frauduleuse. Parmi les modèles saisis figurent des marques prestigieuses telles que Audi, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Toyota ou encore Chevrolet Corvette.

La valeur totale des véhicules récupérés est estimée à plus de 6,5 millions d’euros, un chiffre qui illustre l’ampleur du trafic et les profits colossaux qu’il génère. Les autorités espagnoles ont souligné le rôle déterminant de la coopération internationale dans la réussite de cette enquête. Les gardes civils espagnols ont travaillé en coordination constante avec la police canadienne et américaine, permettant un échange rapide d’informations sur les véhicules signalés volés. Cette collaboration a déjà porté ses fruits par le passé : en avril dernier, les agents espagnols avaient intercepté 16 véhicules volés en provenance du Canada.

Un trafic en pleine expansion entre le Canada et le Maghreb

L’opération avait alors déclenché une surveillance renforcée, qui a mené à la découverte de plus de 85 nouveaux véhicules volés au cours des mois suivants. Les véhicules saisis ont été renvoyés au Canada, où les autorités locales s’emploient à retrouver leurs propriétaires légitimes. Plusieurs enquêtes sont encore en cours pour identifier les personnes impliquées dans les différents maillons de cette filière transatlantique.

Selon les services de renseignement européens, le Canada est devenu un foyer majeur du vol de voitures de luxe destinées à l’exportation illégale. Chaque année, des milliers de véhicules disparaissent de ses grandes villes, notamment Toronto et Montréal, avant d’être acheminés par conteneurs vers l’Europe, puis vers l’Afrique du Nord. Le Maroc figure parmi les destinations privilégiées de ces trafics, en raison de la forte demande pour les voitures haut de gamme et de la proximité maritime avec l’Espagne. Les ports d’Algésiras et de Tanger Med jouent un rôle central dans cette route du trafic automobile.