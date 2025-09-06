The Weeknd annonce son grand retour au Stade de France le 10 juillet 2026

Trois ans après avoir conquis le public français, la superstar canadienne d’origine éthiopienne fait son retour triomphal avec l’extension de sa tournée record « After Hours Til Dawn ». Un événement qui s’annonce déjà comme l’un des concerts les plus attendus de l’été 2026.

L’annonce était attendue par des millions de fans à travers le monde : The Weeknd vient d’officialiser son grand retour au Stade de France pour un concert exceptionnel programmé le 10 juillet 2026. Cette nouvelle date marque le comeback triomphal de l’artiste canadien d’origine éthiopienne sur la scène française, trois ans après avoir fait vibrer 160 000 spectateurs lors de ses deux Stade de France complets en juillet 2023.

Abel Makkonen Tesfaye, connu mondialement sous le nom de The Weeknd, n’a jamais oublié ses origines. Né à Toronto de parents éthiopiens, Makkonen et Samra Tesfaye, qui avaient émigré vers le Canada dans les années 1980, il grandit bercé par la culture de ses ancêtres. Enfant unique, il est élevé par sa mère et sa grand-mère maternelle après la séparation de ses parents, apprenant l’amharique et s’imprégnant des traditions éthiopiennes.

Cette éducation multiculturelle a profondément marqué l’identité artistique du chanteur. « Ma mère, ma grand-mère, mes oncles écoutaient constamment des artistes éthiopiens comme Aster Aweke et Mulatu Astatke à la maison. Ils buvaient du café, mangeaient du pop-corn et écoutaient cette musique. C’est d’une beauté incroyable, mais je n’ai réalisé à quel point elle était belle qu’après avoir quitté cet univers. C’est pourquoi j’ai l’impression que mon chant n’est pas conventionnel« , confie-t-il dans un entretien accordé au magazine Pitchfork.

Un artiste et des engagements humanitaires

Au-delà de l’influence musicale, l’attachement de The Weeknd à ses racines éthiopiennes se traduit par un engagement philanthropique remarquable. En avril 2021, l’artiste a fait don d’un million de dollars (environ 556 millions de francs CFA) pour soutenir les efforts de lutte contre la faim en Éthiopie, particulièrement dans la région du Tigré frappée par un conflit dramatique. « Mon cœur se brise pour mon peuple éthiopien« , avait-il déclaré sur ses réseaux sociaux, témoignant d’un lien indéfectible avec sa terre ancestrale.

L’extension européenne de la tournée « After Hours Til Dawn », produite par Live Nation, débutera le 20 avril 2026 à Mexico avant de sillonner le continent avec des étapes à Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Amsterdam, Milan, Londres et Madrid. Cette tournée est déjà entrée dans l’histoire comme la plus grande tournée R&B jamais organisée, ayant traversé l’Amérique du Nord, l’Europe, le Royaume-Uni, l’Amérique du Sud et l’Australie, totalisant plus de 40 stades sold-out rien qu’en Amérique du Nord.

Le concert parisien revêt une dimension particulière pour l’artiste. « La France occupe une place spéciale dans ma trajectoire« , a-t-il confié. Son précédent passage en 2023 avait déjà transformé le Stade de France en une scène électrisante, offrant aux 80 000 spectateurs présents une expérience scénique inoubliable. Cette nouvelle date s’inscrit dans la continuité de cette relation privilégiée avec le public français.

L’Afrique, un rêve toujours d’actualité

Bien que cette tournée 2026 ne prévoie pas d’étapes africaines, The Weeknd n’a jamais caché son désir de se produire sur le continent de ses ancêtres. En 2021, l’artiste avait annoncé des concerts en Afrique dans le cadre de sa tournée « After Hours Til Dawn », avant que la pandémie ne bouleverse ses plans. « Je ne suis jamais retourné en Éthiopie, mais quand j’y irai, je ferai en sorte que ce soit très spécial« , déclarait-il, laissant entrevoir un projet toujours d’actualité.

La tournée célèbre la trilogie d’albums acclamés de The Weeknd – After Hours (2020), Dawn FM (2022) et Hurry Up Tomorrow (2025) – et met en avant ses plus grands succès. Pour cette nouvelle étape européenne, Playboi Carti sera présent en première partie sur toutes les dates européennes et britanniques.

Live Nation France ouvre une prévente artiste accessible aux fans inscrits dès le jeudi 11 septembre 2025 à partir de 12h, suivie de la mise en vente générale le vendredi 12 septembre à 12h00. Compte tenu du phénomène The Weeknd les 80 000 places du Stade de France risquent de s’envoler en quelques minutes.