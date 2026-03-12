Traçabilité alimentaire et Maroc : l’IA européenne peut-elle rebattre les cartes des exportations du Sahara occidental ?

La Commission européenne vient de dévoiler TraceMap, une plateforme d’intelligence artificielle destinée à repérer fraudes et produits à risque dans les chaînes agroalimentaires. Officiellement, l’outil ne vise aucun pays. Mais dans le dossier sensible des fruits et légumes issus du Sahara occidental, cette montée en puissance de la traçabilité pourrait fragiliser les circuits d’exportation mal étiquetés et relancer la contestation du compromis commercial entre Bruxelles et Rabat.

TraceMap, un nouvel outil européen qui change la donne

La Commission européenne a présenté le 10 mars TraceMap, une plateforme d’intelligence artificielle destinée aux autorités nationales de contrôle. Son objectif : analyser plus vite les données disponibles à l’échelle européenne, repérer les produits à risque, suivre les chaînes d’approvisionnement et accélérer le retrait du marché de lots dangereux ou frauduleux. Le commissaire européen à la Santé, Olivér Várhelyi, a qualifié l’outil d’« avancée majeure » pour la capacité de réaction de l’UE face aux crises de sécurité alimentaire. Bruxelles insiste aussi sur un point : TraceMap doit améliorer l’exploitation d’informations déjà disponibles, sans imposer de nouvelles charges administratives aux entreprises.

Sur le papier, le dispositif est général. Mais il s’applique particulièrement bien aux filières où l’origine réelle des marchandises, la cohérence des documents commerciaux et la lisibilité des flux sont devenues des sujets politiques autant que sanitaires. C’est précisément le cas du Sahara occidental, où la question n’est pas seulement de savoir d’où vient un produit, mais si son origine est présentée de façon loyale au consommateur européen et conforme au droit de l’Union.

Le Sahara occidental, talon d’Achille de l’étiquetage européen

Le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé invalides les accords commerciaux UE-Maroc appliqués au Sahara occidental, faute de consentement du peuple sahraoui. La juridiction a aussi rappelé que les produits issus de ce territoire ne peuvent pas être présentés comme venant du Maroc. Quelques mois plus tard, le Conseil d’État français a confirmé, dans le cas des melons et tomates cerises, que ces produits devaient porter l’indication correcte de leur territoire d’origine, même s’il n’était pas possible pour la France d’en interdire unilatéralement l’importation.

C’est là que TraceMap peut devenir politiquement explosif. Si l’outil tient ses promesses, il pourrait faciliter la détection d’incohérences entre origine déclarée, itinéraires logistiques, autorités douanières impliquées et documentation commerciale. Autrement dit, il donnerait aux autorités européennes davantage de moyens pour repérer les produits sahraouis dont l’étiquetage resterait flou ou insuffisamment distinct aux yeux du droit européen. Sans viser formellement Rabat, l’UE se doterait d’un instrument susceptible de rendre plus coûteux, plus risqué et plus contestable tout contournement de l’exigence de transparence.

Un compromis commercial sous le feu de la contestation

Le paradoxe est que l’Union a, depuis, cherché à préserver ses échanges avec le Maroc. Le 3 octobre 2025, Bruxelles et Rabat ont conclu un nouvel accord intégrant les produits agricoles provenant du Sahara occidental, avec un système d’étiquetage substituant à la mention « pays d’origine » une notion de « région d’origine » renvoyant à des dénominations administratives marocaines, « Laâyoune-Sakia El Hamra » et « Dakhla-Oued Eddahab ». Pour les défenseurs des droits des Sahraouis, ce choix ne règle pas le problème de fond. Au contraire, il vise à entretenir la confusion sur l’origine territoriale réelle des marchandises, puisque ces appellations sont celles que le Maroc a imposées au territoire après son annexion.

Ce compromis a été vivement contesté au Parlement européen. Le 26 novembre 2025, une motion d’objection visant à bloquer l’acte délégué de la Commission a recueilli 359 voix favorables, contre 188 et 76 abstentions. Ainsi, il n’a manqué qu’une seule voix pour atteindre la majorité absolue. Seuls 30 % des eurodéputés votants ont explicitement soutenu la mesure de la Commission et ce sont les abstentions qui ont permis au dispositif de franchir l’obstacle parlementaire pour cette fois ci. Par ailleurs, le Front Polisario a déposé le 28 décembre 2025 un recours devant le Tribunal de l’UE contre l’application provisoire de l’accord. Il est probable qu’une nouvelle fois le droit donnera raison aux Sahraouis.

Dans ce contexte, l’arrivée de TraceMap pourrait ouvrir un nouveau terrain de remise en cause, non plus seulement diplomatique ou symbolique, mais technique et probatoire. D’autant que le système européen RASFF a encore enregistré récemment des alertes sur des légumes d’origine marocaine pour résidus de pesticides : des piments frais signalés par l’Espagne début février 2026, et des panais détectés fin janvier contenant du chlorpyrifos à plus de cinq fois la limite autorisée. Ces notifications ne suffisent pas à incriminer une filière dans son ensemble, encore moins à confondre Maroc et Sahara occidental, mais elles rappellent que Bruxelles renforce ses outils de contrôle au moment même où l’exigence de traçabilité devient centrale.

Pour les Sahraouis, c’est peut-être là que se rouvrira le dossier : dans la capacité de l’Europe à vérifier enfin ce qu’elle laisse entrer sur son marché, et sous quel nom.