Thuli Madonsela, championne de la gouvernance et de la démocratie, honorée par AfricTivistes

Dans un contexte où la démocratie et la gouvernance en Afrique sont mises à rude épreuve, AfricTivistes a couronné Thuli Madonsela, avocate et ancienne Médiatrice de la République d’Afrique du Sud, du prestigieux prix Champion AfricTivistes de la Gouvernance et de la Démocratie. Cette distinction, décernée le 24 novembre en marge de l’Indaba Drive for Democracy, salue son engagement inébranlable pour les droits de l’Homme et la justice sociale.

Ce prix, fruit d’un processus rigoureux orchestré par des organisations de la société civile africaine, met à l’honneur les acteurs et institutions incarnant les valeurs de la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance (CADEG).

Aisha Dabo, coordinatrice des programmes d’AfricTivistes, a déclaré : « Cette distinction célèbre ceux dont les actions renforcent la démocratie et la gouvernance en Afrique, offrant une inspiration durable. »

Thuli Madonsela s’est illustrée par son rôle déterminant dans la consolidation des institutions démocratiques sud-africaines, notamment par son travail en tant que Protectrice publique. Son enquête sur le scandale Nkandla, mettant en cause l’ancien président Jacob Zuma, reste un jalon de la responsabilité politique dans le pays.

Une première édition marquée par des profils d’exception

Pour cette première édition, Thuli Madonsela a été préférée à d’autres figures emblématiques, notamment :

La Cour suprême du Kenya, représentée par le juge émérite David Maraga ;

La Commission vérité, réconciliation et réparation (Gambie), présidée par Dr Lamin Sise

Feu Hage Geingob, ancien président de la Namibie ;

Feu Irène Chirwa Mambilima, ancienne présidente de la Cour suprême de Zambie.

La sélection, basée sur des critères stricts, a impliqué un vote public en ligne, témoignant de l’implication des citoyens africains dans la désignation des lauréats.

Une cérémonie au cœur de la réflexion démocratique

La remise du prix s’est tenue à Johannesburg, réunissant des personnalités influentes de la société civile et du monde académique, telles qu’Alfredo Tjiurimo Hengari, porte-parole du vice-président namibien, et Boniface Mwangi, activiste kényan. L’événement s’est inscrit dans l’Indaba Drive for Democracy, qui a rassemblé des acteurs majeurs pour débattre des défis démocratiques africains face à la montée de l’autoritarisme.

Le choix de Thuli Madonsela met en lumière l’importance des institutions indépendantes et de leur rôle fondamental dans le maintien de l’État de droit. Gilles Yabi, fondateur de Wathi Think Tank, souligne que « ce prix rappelle l’impératif de renforcer les institutions démocratiques pour préserver les acquis de la gouvernance en Afrique. »

Par cette distinction, AfricTivistes réaffirme son engagement à soutenir des leaders dont l’impact transcende les frontières, en faveur d’un avenir démocratique africain durable.