« This is Our Story » : trois femmes artistes réécrivent l’histoire à Marrakech

Du 29 janvier au 9 février 2025, la ville de Marrakech accueillera une exposition d’une intensité singulière au Foundouk Gargaa, un ancien caravansérail niché dans la médina. Intitulée « This is Our Story« , cette manifestation organisée par la Maison Sœurs met à l’honneur trois artistes femmes, chacune explorant, à sa manière, les multiples facettes de l’identité marocaine et humaine.

Le Foundouk Gargaa, témoin des échanges commerciaux d’antan au coeur de la Medina de Marrakech, se transforme en un lieu de dialogue artistique. Sous les branches majestueuses d’un arbre Belombra tricentenaire, les visiteurs pourront découvrir un univers où se mêlent textiles, portraits et abstractions. Avec en toile de fond les sommets enneigés de l’Atlas, cette exposition promet une immersion dans un Maroc réinventé.

Trois voix, trois récits

Soumiya Jalal, architecte et artiste, s’impose comme une « art » contemporaine, liant les fils de l’architecture et de l’artisanat. Ses œuvres tissent des récits qui explorent la cohabitation entre tradition et modernité, tout en revendiquant une quête identitaire profonde.

Brodeuse Voyageuse, duo formé par Camille Bertrand et Kaoutar Oumenssour, révèle la beauté des paysages marocains tout en sensibilisant aux enjeux climatiques.

Leur art, tout en finesse, capte l’essence des montagnes de l’Atlas et traduit, par des broderies minutieuses, les inquiétudes face à la sécheresse et aux changements environnementaux.

Anastasia Komyakova, artiste formée à Saint-Pétersbourg, célèbre la richesse des connexions humaines à travers des portraits vibrants. Inspirée par ses rencontres à Marrakech et Essaouira, elle peint des histoires universelles où chaque regard raconte une culture, une émotion, un lien.

Une exposition et une expérience

L’exposition invite à l’échange et à la réflexion. Dès le vernissage, les visiteurs pourront savourer une citronnade au romarin et une tarte à la noix, créations de la cheffe Sophie Gressens. Des visites d’ateliers permettront également d’entrer dans l’univers intime des artistes.

En ces temps où les droits des femmes sont encore bafoués dans de nombreuses régions, « This is Our Story » fait entendre des voix féminines puissantes. Ces artistes transcendent les frontières de l’individuel pour embrasser le collectif, rappelant que l’art est une mémoire vivante et un levier d’espoir.

Pour découvrir cette exposition, rendez-vous au cœur de Marrakech, là où le passé et l’avenir se rencontrent dans un éclat d’émotions et de couleurs. Programmes et informations sur le site de Maison Soeur.