Tchad : Succès Masra présente sa démission et celle de son gouvernement

Après sa défaite à la Présidentielle du 6 mai remportée par le Président sortant Mahamat Idriss Déby Itno, le Premier ministre tchadien, Succès Masra, a présenté sa démission.

Le Premier ministre tchadien, Succès Masra, a annoncé, ce mercredi 22 mai 2022, avoir présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Cette décision intervient un peu plus de deux semaines après sa défaite à la Présidentielle du 6 mai dernier. Lequel scrutin présidentiel a été remporté par le général Mahamat Idriss Déby Itno.

« Avec la fin de l’élection présidentielle dont les résultats sont connus de tous, le gouvernement de transition dont je dirige est devenu sans objet… Ma plus grande prière patriotique est que Dieu nous fasse grâce de sa sagesse et vous bénisse, qu’il bénisse le courageux et résilient peuple tchadien et qu’il prenne en garde notre pays », a indiqué Succès Masra.

Les message de Mahamat Déby à Succès Masra

Le Conseil constitutionnel du Tchad a proclamé, lors d’une cérémonie solennelle à N’Djamena, Mahamat Idriss Déby Itno président de la République. Le général, qui a assuré la transition suite au décès de son père, restera au pouvoir pour une durée de cinq ans. Mahamat Déby a obtenu 61% des suffrages, suivi de Succès Masra avec 18,54% et de Pahimi padake Albert avec 16,93%, selon les résultats définitifs proclamés.

Aussitôt après sa victoire à la Présidentielle, Mahamat Idriss Déby a annoncé la couleur. « C’est notre projet, c’est notre victoire et c’est à nous de le porter. Donc, sur ce point, soyez rassurés, vous ne serez pas déçus… La transition est terminée. C’est une nouvelle page avec le retour à l’ordre constitutionnel. Plus de gouvernement d’union nationale. J’exécuterai mon programme avec ma coalition », a déclaré le dirigeant tchadien. Un message clair lancé à son désormais ex-PM.