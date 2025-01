Tchad : quatre gardes forestiers tués par des braconniers

Au Tchad, la lutte contre le braconnage a pris une tournure tragique dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu’une attaque de braconniers dans la Réserve de Faune de Barh Salamat a coûté la vie à quatre gardes forestiers.

Ce drame, qui souligne la montée des violences liées au braconnage, intervient seulement dix jours après une première attaque dans la même région.

Une attaque meurtrière dans la Réserve de Barh Salamat

Aux abords du village d’Amdouma au Tchad, des braconniers lourdement armés ont attaqué une patrouille de gardes forestiers dans la nuit. Ils ont tué quatre gardes et blessé grièvement un autre. Les forces de sécurité, déployées sur place, ont riposté et neutralisé deux assaillants. Ces événements marquent une escalade des affrontements entre gardes forestiers et braconniers dans la région.

Des pertes tragiques pour la faune et les hommes

Le 17 janvier, dans le parc de Zakouma, les gardes forestiers ont abattu deux braconniers. Durant cette période, dix girafes, emblèmes de la région, ont également été massacrées. Ces drames mettent en lumière les dangers qui menacent les protecteurs de la faune. Ils rappellent également l’urgence de sauvegarder les espèces en danger critique d’extinction.

Une riposte renforcée des autorités tchadiennes

Les autorités locales ont décidé d’agir fermement. Le Gouverneur de la province du Salamat, le Général Abdoulaye Brahim Siam, dirige une vaste opération de ratissage avec le soutien des forces de défense et de sécurité. Ces opérations ont pour objectif de démanteler les réseaux de braconniers actifs dans la région. Elles visent également à sécuriser les réserves naturelles, véritables sanctuaires de la biodiversité tchadienne.

Un combat pour l’avenir de la biodiversité

Le parc de Zakouma et la Réserve de Faune de Barh Salamat incarnent un combat acharné entre protection de la biodiversité et activités criminelles. En première ligne, les gardes forestiers endurent un lourd tribut. Le Tchad, avec le soutien de ses partenaires internationaux, doit intensifier ses efforts pour préserver ses écosystèmes. Il doit également garantir la survie des espèces menacées. Enfin, il est essentiel d’honorer ceux qui défendent ce patrimoine au péril de leur vie.