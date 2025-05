Succès Masra face à la justice : pourquoi son audition a été reportée ?

L’audition de l’opposant tchadien Succès Masra, prévue le 19 mai à N’Djamena, a été reportée dans un climat électrique. Ses avocats, refoulés brutalement par la police, dénoncent une entrave grave à la défense. En toile de fond : des accusations d’incitation à la haine dans un contexte politique de plus en plus tendu.

L’ancien Premier ministre tchadien, Succès Masra, également président du parti d’opposition Les Transformateurs, devait être entendu lundi 19 mai 2025 dans le cadre d’une procédure judiciaire hautement sensible. Placé en garde à vue depuis le 16 mai, il est accusé d’incitation à la haine et d’implication présumée dans des violences intercommunautaires meurtrières ayant fait 42 morts parmi les éleveurs dans le sud du pays. Mais l’audition tant attendue n’a finalement pas eu lieu : ses avocats, venus pour l’assister, ont été brutalement refoulés par la police.

Les avocats repoussés, la défense humiliée

Selon le collectif d’avocats de Succès Masra, l’incident a eu lieu à l’entrée de la Coordination de la police judiciaire. Un agent leur aurait adressé des insultes et des menaces, les traitant de « bandits » et lançant : « Osez entrer si vous êtes des hommes ». Devant cette scène hostile, les avocats ont été contraints de se retirer. À l’intérieur, leur client a catégoriquement refusé de répondre aux questions sans leur présence, entraînant le report de l’audition au lendemain.

Les conseils de l’opposant ont aussitôt déposé plainte pour injure publique et menaces, tout en affirmant que l’agent impliqué aurait été sanctionné par sa hiérarchie. Pour autant, ils estiment que ce qu’ils qualifient « d’incident majeur » a entaché la procédure, et s’interrogent sur une possible volonté délibérée d’empêcher la défense d’accomplir son travail.

Une procédure sensible et politiquement explosive

Les accusations portées contre Succès Masra s’inscrivent dans un climat politique tendu, où les rivalités entre pouvoir et opposition se doublent de tensions communautaires aiguës. Le cœur du dossier repose notamment sur un enregistrement audio datant de mai 2023, dans lequel le leader des Transformateurs appelle à l’autodéfense des populations chrétiennes du sud. Pour le gouvernement, ce message constituerait un appel à la violence ayant nourri les affrontements récents.

Du côté des autorités, aucune déclaration officielle n’a été faite sur l’incident. Le porte-parole du gouvernement a simplement déclaré que la justice devait suivre son cours, précisant que « Succès Masra est un justiciable comme les autres ».