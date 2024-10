Tchad : Succès Masra est-il encore crédible au Tchad ?

Au Tchad, l’opposant et ancien Premier ministre Succès Masra a annoncé dimanche que son parti ne participera pas aux législatives prévues pour le 29 décembre. Une décision critiquée par une partie de l’opposition qui ne croit plus en lui.

Éphémère Premier ministre d’Idriss Déby Itno, Succès Masra a endossé son manteau d’opposant une fois la Présidentielle passée. Ce manteau qu’il arborait fièrement quelques mois plus tôt lui sied-il encore aujourd’hui ? Succès Masra est-il encore crédible en tant qu’opposant au Tchad ? Telle est la question qui se pose aujourd’hui au sujet de celui qui, pendant ces dernières années, a incarné l’opposition au clan Déby.

L’opposition réagit au boycott des législatives par les Transformateurs

La décision du parti Les Transformateurs de Succès Masra de boycotter les élections législatives de décembre 2024 au Tchad ne laisse pas indifférente une bonne partie de l’opposition, même si la position du parti rejoint celle de cette opposition. Du côté du Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP), un creuset d’une quinzaine de partis politiques opposés au pouvoir, la surprise est totale. « Comment se fait-il que le même code présenté et discuté en Conseil des ministres pendant qu’il était Premier ministre, validé par lui, il puisse revenir aujourd’hui, le remettre en cause et demander sa modification ? », s’interroge Max Kemkoye, coordinateur du GCAP. Avant d’ajouter : « C’est faire de la zizanie politique et donc c’est une reculade qui est compréhensible, mais qui ne va rien donner en ce sens que tous les Tchadiens ont compris sa position ».

Dans le fond, cette position de l’opposition vis-à-vis de Succès Masra n’est pas injustifiée, au regard des choix récents faits par celui qui, il y a quelques mois encore était une des figures de proue de cette opposition.

Un opposant désormais mal accepté

En acceptant en janvier 2024 soit quelques semaines après son retour d’exil en novembre 2023, le poste de Premier ministre, Succès Masra devait savoir dans quoi il s’engageait et ce que cela pourrait impliquer pour lui. Il devait bien savoir qu’en acceptant ce poste, il écorcherait son image non seulement auprès de ses camarades de l’opposition, mais également au sein de sa propre famille politique. En effet, même au sein des Transformateurs, tout le monde n’avait pas applaudi le rapprochement que leur leader avait opéré avec le régime Déby qui a massacré des dizaines de militants de l’opposition qui protestaient contre la prolongation de la durée de la transition, le 20 octobre 2022. En dehors de ceux qui furent tués, des dizaines d’autres personnes furent incarcérées.

Succès Masra et d’autres meneurs de la contestation, visés par des mandats d’arrêt, durent fuir le pays. Cependant, un an plus tard, le leader des Transformateurs fit son grand retour au bercail grâce à une médiation conduite par le Président congolais, Félix Tshisekedi. Un retour qui avait surpris dans son propre camp où les militants étaient partagés entre joie et déception.

Après son passage à la tête du gouvernement de celui-là même qu’il combattait farouchement, de quels arguments Succès Masra dispose-t-il pour justifier son retour dans l’opposition, surtout qu’au moment où il s’était porté candidat à la Présidentielle d’avril 2024, plusieurs opposants avaient vu en lui un faire-valoir pour Mahamat Idriss Déby Itno ? Dans tous les cas, opposant autrefois respecté, Succès Masra se trouve aujourd’hui dans une situation complexe où il est mal accepté dans le camp de ceux qui s’opposent au régime du fils Déby. Sa crédibilité a reçu un coup. C’est un fait.