Drame en safari : une touriste américaine tuée par un éléphant en Zambie

Une touriste américaine a été tuée, lors d’un safari en Zambie, après une attaque perpétrée par un éléphant de cinq tonnes.

Une touriste américaine âgée de 80 ans a été tuée lors d’un safari en Zambie, après qu’un éléphant mâle a attaqué son véhicule. L’attaque s’est produite le samedi 30 mars vers 9h30 (heure locale) dans le parc national de Kafue, la plus grande réserve animalière d’Afrique. La femme, qui n’a pas été identifiée, voyageait avec un groupe de six personnes, dont un guide.

Un mort et cinq blessés

Alors qu’ils étaient à bord d’un véhicule, un éléphant de cinq tonnes les a chargés. Selon des témoins, l’éléphant a poursuivi le groupe le long d’une route avant de charger le véhicule et de le retourner à plusieurs reprises. La touriste est décédée sur le coup. Une autre touriste a été blessée et transportée à l’hôpital. Quatre autres personnes ont été soignées pour des blessures mineures.

Le directeur général de la compagnie Wilderness Destinations, en charge de l’expédition, a déclaré que les guides étaient « tous extrêmement bien formés et expérimentés ». Cependant, « dans ce cas précis, le terrain et la végétation étaient tels que la route du guide s’est trouvée bloquée et qu’il n’a pas pu mettre le véhicule hors d’état de nuire assez rapidement ».

Attaques récurrentes d’éléphants dans le parc de Kafue

Le parc national de Kafue, en Zambie, a connu une série d’attaques d’éléphants contre des touristes et des habitants ces dernières années. En 2015, un guide de safari a été tué et un touriste blessé lorsqu’un éléphant a attaqué leur véhicule. En 2016, un pêcheur a été tué par un éléphant alors qu’il pêchait dans le Kafue.

En 2017, deux femmes ont été tuées et plusieurs autres personnes blessées lorsqu’un éléphant a attaqué leur village. En 2018, un groupe de touristes a été contraint de grimper aux arbres pour échapper à un éléphant en colère. Un an plus tard, un garde forestier a été tué par un éléphant alors qu’il patrouillait dans le parc.

En 2020, un fermier a été tué par un éléphant alors qu’il travaillait dans ses champs. Un an plus tard, en 2021, un enfant a été tué et un autre blessé lorsqu’un éléphant a attaqué leur maison. L’année qui a suivi, un groupe de touristes a été blessé lorsqu’un éléphant a attaqué leur véhicule. En 2023, un guide de safari a été tué et un touriste blessé lorsqu’un éléphant a attaqué leur véhicule.

Causes des attaques d’éléphants

Plusieurs facteurs contribuent aux attaques d’éléphants dans le parc national de Kafue. En premier lieu, on peut citer l’expansion humaine et la déforestation réduisent l’habitat naturel des éléphants, ce qui les met en contact plus fréquent avec les humains. Les éléphants et les humains entrent en concurrence pour les ressources naturelles, comme l’eau et la nourriture.

Le braconnage pour l’ivoire affecte les populations d’éléphants et peut rendre les animaux plus agressifs. On sait en outre que les habitants et les touristes ne sont pas toujours conscients des dangers liés aux éléphants et ne savent pas comment réagir en cas de rencontre avec un éléphant.

Prévention des attaques d’éléphants

Le parc national de Kafue a mis en place un certain nombre de mesures pour prévenir les attaques d’éléphants. Il s’agit notamment de la sensibilisation des communautés locales aux dangers liés aux éléphants en leur apprenant comment réagir en cas de rencontre avec un éléphant. Le parc a augmenté le nombre de patrouilles dans le parc pour surveiller les populations d’éléphants et dissuader les braconniers.

En outre, le parc a créé des zones tampons entre les zones habitées et les zones sauvages pour réduire les contacts entre les humains et les éléphants. Le parc travaille avec les communautés locales pour développer des programmes de coexistence qui permettent aux humains et aux éléphants de vivre en harmonie.