Des avions de chasse de l’armée française quittent le Tchad

Le 10 décembre 2024 marque un moment symbolique dans les relations entre le Tchad et la France. Des avions de chasse Mirage 2000D, accompagnés d’un avion ravitailleur, ont quitté la capitale tchadienne, N’Djamena. Ce qui enclenche le retrait progressif des forces françaises du pays. Ce départ fait suite à la décision du gouvernement tchadien de mettre fin à l’accord de coopération militaire signé avec la France, un acte officialisé le 28 novembre 2024.

peu après la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ce geste marque une nouvelle étape dans un processus de réévaluation des partenariats militaires de la France en Afrique.

Une rupture diplomatique après une visite française

La décision de rompre l’accord de défense avec la France a été annoncée par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, peu après la fin de la visite de son homologue français. Ce timing a surpris de nombreux observateurs, car la déclaration de rupture a eu lieu après, et non pendant, les discussions diplomatiques. Cependant, Koulamallah a tenu à préciser que cette décision ne représentait pas une rupture totale des relations avec la France, mais plutôt une volonté affirmée par le Tchad de défendre sa souveraineté et de redéfinir ses partenariats.

Cette rupture intervient dans un contexte géopolitique très particulier, marqué par des tensions croissantes envers la présence militaire française en Afrique. Le retrait des forces françaises du Tchad s’inscrit dans un mouvement plus large, après le départ des troupes françaises du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui ont tous exprimé des résistances croissantes à l’influence militaire de l’ancienne puissance coloniale.

Les implications d’une telle décision

La coopération militaire entre la France et le Tchad, établie depuis les années 1970 et révisée en 2019, permettait à environ un millier de soldats français de stationner sur le sol tchadien. Ce départ des avions de chasse marque un tournant pour la présence militaire française au Sahel, et pourrait annoncer la fin de son dernier bastion dans la région. Bien qu’aucune date précise pour le départ complet des troupes françaises n’ait été fixée, cette décision souligne un rejet croissant des bases militaires françaises en Afrique, exacerbée par une opposition locale grandissante.

Le gouvernement tchadien a mis en place une commission chargée de superviser la mise en œuvre de la résiliation de l’accord de défense. Cette commission, composée de représentants de la Présidence, du gouvernement et des services de renseignement, aura pour tâche de coordonner le retrait des troupes françaises de manière ordonnée et de s’assurer que les obligations juridiques et sécuritaires soient respectées.

Volonté de réaffirmation de la souveraineté tchadienne

Cette décision de mettre fin à la coopération militaire avec la France est avant tout une affirmation de la souveraineté du Tchad. Abderaman Koulamallah a précisé que cette démarche était « mûrement réfléchie » et s’inscrivait dans un objectif de renégociation des relations extérieures du pays. Le gouvernement tchadien souhaite désormais reprendre le contrôle de son destin géopolitique, en particulier face à une population de plus en plus sceptique vis-à-vis de la présence française.

La question de la souveraineté est d’autant plus importante pour le Tchad qu’il se trouve au cœur d’un Sahel instable, où les attaques djihadistes, notamment de Boko Haram, et les conflits régionaux, comme la guerre au Soudan, créent un environnement particulièrement difficile. Cependant, malgré les défis sécuritaires, le Tchad semble déterminé à réduire la dépendance militaire vis-à-vis de la France et à promouvoir un nouvel alignement stratégique.

Mobilisation populaire à N’Djamena

La décision de rompre les accords militaires avec la France a été largement soutenue par la population tchadienne. À N’Djamena, des manifestations massives ont eu lieu, rassemblant principalement des jeunes qui scandaient des slogans en faveur de l’indépendance militaire du pays. Les manifestants, porteurs de pancartes et de drapeaux nationaux, exprimaient leur volonté de rompre définitivement avec l’héritage colonial.

Ce soutien populaire témoigne d’un changement profond dans les mentalités, où la jeunesse tchadienne réclame un plus grand contrôle sur l’avenir politique et militaire du pays. Cette rupture marque un tournant significatif dans l’approfondissement de la souveraineté tchadienne. Paris, de son côté, prend acte de cette décision, mais réfléchit à une redéfinition de son dispositif militaire en Afrique. Le retrait des troupes françaises pourrait avoir des répercussions sur la sécurité de la région, notamment face à l’intensification des menaces djihadistes.