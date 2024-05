Tchad : le nouveau Premier ministre prend déjà ses marques

Il n’a pas fallu beaucoup de temps à Mahamat Idriss Déby pour nommer le successeur de Succès Masra. Peu de temps après son investiture, le décret portant nomination d’un nouveau Premier ministre a été lu à la télévision nationale.

Aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions, Mahamat Idriss Déby, Président élu du Tchad, a nommé son Premier ministre. Il s’agit d’un homme du sérail : Allah-Maye Halina. Ce dernier a servi le maréchal Idriss Déby Itno dont il a été, pendant plusieurs années, le directeur du protocole. Il a également occupé le poste d’ambassadeur du Tchad près la Chine.

Les premiers mots du nouveau Premier ministre

Aussitôt nommé, le nouveau responsable de la Primature s’est exprimé à travers un message pour remercier Mahamat Idriss Déby pour la confiance placée en sa personne. Tout en exprimant son humilité face à sa nomination, Allah-Maye Halina a pris un engagement public : « Je m’engage à œuvrer sans relâche pour le bien-être de tous les Tchadiens et à poursuivre le développement de notre cher pays », a-t-il écrit.

Sans doute, la nomination des membres du gouvernement ne devrait plus tarder, puisque tout semble avoir été mis en place avant même la proclamation de la victoire de Mahamat Idriss Déby. En témoignent ces propos du nouveau Président qui a été très clair à la suite de l’annonce de sa victoire : « C’est notre projet, c’est notre victoire et c’est à nous de le porter. Donc, sur ce point, soyez rassurés, vous ne serez pas déçus… La transition est terminée. C’est une nouvelle page avec le retour à l’ordre constitutionnel. Plus de gouvernement d’union nationale. J’exécuterai mon programme avec ma coalition ».

Les regards des Tchadiens restent désormais tournés, comme d’ailleurs depuis plus de trois décennies, vers le camp Déby, qui gouverne sans partage le pays.