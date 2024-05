Tchad : Mahamat Idriss Déby investi, quel avenir politique pour Succès Masra ?

Le Président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, élu aux termes de la Présidentielle du 6 mai, a prêté serment, ce jeudi. Cette cérémonie sonne officiellement le glas de la transition ouverte à la mort du maréchal Idriss Déby Itno, en avril 2021.

Après trois années passées à la tête de la transition mise en place depuis la mort du maréchal Idriss Déby Itno, en avril 2021, Mahamat Idriss Déby Itno est officiellement entré, ce jeudi, dans ses fonctions de Président élu du Tchad. C’est le palais des Arts et de la Culture de N’Djamena qui a servi de cadre, ce jour, à la cérémonie d’investiture du nouveau Président. « Nous, Mahamat Idriss Déby Itno […], jurons devant le peuple tchadien et sur l’honneur […] de remplir les hautes fonctions que la Nation nous a confiées », a-t-il déclaré, conformément à la déclaration de prestation de serment en vigueur au Tchad. Il a fait la promesse d’être « le Président des Tchadiens de tous horizons et de toutes sensibilités ».

Huit chefs d’État africains présents

La cérémonie d’investiture a connu la présence de huit chefs d’État africains, d’une part, des ministres et des ambassadeurs représentant leurs Présidents, d’autre part. Emmanuel Macron s’est fait représenter par son ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de la Francophonie, Franck Riester. Il importe de rappeler que le Président français est l’un des rares dirigeants occidentaux à avoir adressé des félicitations à Mahamat Idriss Déby pour une élection dont la crédibilité est remise en cause non seulement par la classe politique et la société civile tchadiennes, mais également par des ONG internationales. De son côté, le maître du Kremlin a été l’un des tout premiers chefs d’État à avoir félicité le dirigeant tchadien.

Qu’en sera-t-il désormais de Succès Masra ?

La question qui se pose après cette investiture est de savoir ce que deviendra le désormais ex-Premier ministre Succès Masra. Lui qui a contesté les résultats de la Présidentielle, et qui a été débouté par le Conseil constitutionnel. On sait d’ores et déjà que Mahamat Idriss Déby ne constituera pas un gouvernement d’union nationale. Ce qui veut dire que l’opposition n’a pas sa place dans l’équipe gouvernementale que le nouveau Président va mettre en place. On sait aussi que Succès Masra a déposé, mercredi, sa démission ainsi que celle de son gouvernement, « conformément à la Constitution », comme il l’a écrit sur sa page Facebook. Puisqu’avec la fin de l’élection présidentielle, « le gouvernement de transition [était] devenu sans objet », a-t-il expliqué.

Après sa très courte aventure à la Primature, Succès Masra retournera-t-il officiellement dans l’opposition pour tenter d’occuper sa position d’antan ? Il sait bien qu’en acceptant le poste de Premier ministre, il avait écorché son image non seulement auprès de ses camarades de l’opposition, mais également au sein de sa propre famille politique. Sur quel tableau va-t-il désormais jouer ? Là est la véritable question maintenant. Dans tous les cas, sa posture semble désormais plus conciliante. Puisqu’après le rejet de son recours par le Conseil constitutionnel, il avait tout simplement reconnu qu’il n’y avait « plus aucun recours juridique au plan national ». Il avait alors invité ses partisans à poursuivre « pacifiquement » le « combat politique ».