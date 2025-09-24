Taxe trump à 100 000 $ : coup de froid sur les départs, fenêtre de tir pour les hubs du Maghreb

Le décret de Donald Trump instaurant un frais unique de 100 000 $ sur chaque nouvelle arrivée dans la Sillicon Valley a créé une onde de choc dans l’écosystème tech mondial. Pour le Maroc, la Tunisie et l’Algérie, l’équation change : moins de mobilités individuelles vers Silicon Valley, mais davantage d’opportunités « remote et nearshore » si les écosystèmes régionaux montent en gamme.

Le « ticket d’entrée » grimpe brutalement pour les start-ups et PME américaines : de quelques milliers de dollars actuellement à 100 000 $ par nouvel arrivant. Un bouleversement majeur quand on sait qu’Amazon était en 2025 le premier bénéficiaire avec plus de 10 000 visas H-1B approuvés, suivi par Microsoft et Meta avec plus de 5 000 chacun.

Les géants tech ont immédiatement conseillé à leurs employés H-1B de « rentrer aux États-Unis avant dimanche 21 septembre à minuit« , révélant l’ampleur de l’inquiétude opérationnelle. Même si la taxe est ponctuelle l’effet dissuasif sur les nouvelles embauches internationales est immédiat.

Diasporas tech : des « ponts » fragilisés

Le calcul est simple : moins de premiers départs aujourd’hui équivaut à moins d' »ambassadeurs » demain dans les Big Tech. Les ressortissants indiens représentent 71% des bénéficiaires H-1B, la Chine 11,7%, mais les bassins émergents comme le Maghreb, qui misaient sur l’IA, le cloud et la product ops, voient leurs trajectoires d’ascension remises en question.

Cette dynamique ne touche pas que les profils seniors. Selon une étude de la Réserve fédérale de New York, les diplômés récents en informatique et ingénierie informatique connaissent des taux de chômage de 6,1% et 7,5% respectivement – un paradoxe dans un secteur réputé en tension.

Des opportunités concrètes côté Maghreb

Le renchérissement du H-1B accélère mécaniquement la bascule vers des équipes remote-first et des centres de développement proches de l’Europe. Les atouts régionaux du Maghreb dans cette reconfiguration :

Proximité géographique et temporelle : décalage horaire minimal avec l’Europe, connectivité directe avec les marchés français, espagnol et italien.

Viviers bilingues : maîtrise du français et de l’anglais, familiarité culturelle avec les standards européens. Coûts compétitifs : salaires tech compétitifs par rapport aux centres établis tout en maintenant un niveau de vie attractif pour les développeurs.

Infrastructures en développement : investissements croissants dans la fibre, les data centers et les écosystèmes d’innovation.

Les qualités spécifiques des jeunes diplomés du Maghreb, particulièrement leur tradition en mathématique, sont un atout majeur pour les évolutions des prochaines années.

Visages maghrébins de la Silicon Valley : des parcours exemplaires

Othman Laraki (Maroc) illustre parfaitement ces trajectoires d’excellence. Né au Maroc et formé à Stanford et au MIT, il a d’abord été un leader produit précoce chez Google, travaillant sur l’infrastructure de performance et le navigateur Chrome.

Après Google, il a cofondé MixerLabs, l’une des premières acquisitions de Twitter, où il est devenu Vice-Président Produit, contribuant à faire passer la base d’utilisateurs de 50 à 200 millions. Aujourd’hui, il dirige Color Health, qu’il a cofondé il y a une décennie, une entreprise qui révolutionne l’accès aux soins anticancéreux grâce à une clinique virtuelle intégrée desservant les 50 États américains.

Omar Tawakol, entrepreneur d’origine égyptienne, incarne le serial entrepreneurship tech. Fondateur et CEO de BlueKai, une plateforme de gestion de données acquise par Oracle en 2014, puis de Voicea, spécialisée dans l’IA conversationnelle, rachetée par Cisco en 2019. Aujourd’hui, il dirige Rembrand, une plateforme d’IA créative qui permet l’insertion virtuelle de placements de produits dans les contenus vidéo, et vient d’être nommé au conseil d’administration de The Trade Desk.

Une reconfiguration géostratégique en cours

Comme l’observe Deedy Das, associé chez Menlo Ventures : « Ajouter de nouvelles taxes crée une désincitation à attirer les meilleurs talents mondiaux vers les États-Unis« . Cette redistribution des cartes ouvre une fenêtre historique pour les écosystèmes tech émergents. Le Maghreb, avec ses avantages structurels et sa diaspora déjà présente dans les centres d’innovation mondiaux, a l’opportunité de capter une part de cette réorganisation – à condition de s’organiser rapidement et intelligemment.

L’enjeu : transformer le frein migratoire américain en accélérateur d’innovation locale, en s’appuyant sur les « ponts » existants avec la diaspora et les partenariats avec les entreprises européennes et américaines en quête d’alternatives crédibles.