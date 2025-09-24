Yassir, la startup algérienne qui veut conquérir le monde

Née à Alger en 2017, la startup Yassir s’est imposée comme un fleuron du numérique en Algérie. Partie d’une application de VTC, elle s’est rapidement diversifiée, a levé des fonds records et s’exporte aujourd’hui sur plusieurs continents. Une réussite qui symbolise la capacité du pays à diversifier son économie au-delà des hydrocarbures.

Créée en 2017 par Noureddine Tayebi et Mehdi Yettou, deux jeunes ingénieurs algériens, Yassir a commencé comme un service de transport à la demande, inspiré d’Uber mais pensé pour les réalités locales. Son succès à Alger a ouvert la voie à une expansion rapide vers d’autres grandes villes du pays. En élargissant ses services au paiement mobile et à la logistique, Yassir a su s’adapter aux besoins du marché et s’imposer comme un acteur incontournable du numérique.

Du Maghreb à l’international

Dès ses premières années, la startup a adopté une stratégie tournée vers l’extérieur. Après le Maroc et la Tunisie, Yassir a conquis plusieurs pays d’Afrique francophone avant de se lancer sur des marchés européens et nord-américains. Cette internationalisation précoce a été accompagnée de levées de fonds spectaculaires. D’abord 30 M€ en 2021 puis 150 M€ en 2022 auprès d’investisseurs étrangers. Ces financements confirment son statut d’entreprise africaine à fort potentiel.

Au-delà de ses performances financières, Yassir a été distinguée par une médaille d’honneur de l’exportation décernée par les autorités algériennes. Ce prix illustre son rôle dans la diversification économique du pays, en apportant des revenus en devises et en projetant l’image d’une Algérie innovante. La startup est aujourd’hui citée comme un modèle de réussite pour tout l’écosystème entrepreneurial local.

Un symbole de l’Algérie numérique

L’histoire de Yassir démontre que l’Algérie dispose d’un vivier de talents capable de rivaliser à l’échelle mondiale. Avec une jeunesse connectée, un marché en pleine mutation et une ouverture progressive aux investisseurs, le pays peut capitaliser sur le numérique pour diversifier son économie. Yassir est devenue un symbole de ce tournant.