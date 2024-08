Taux de chômage : l’Afrique du Sud s’enfonce davantage dans le rouge

Pays au taux de chômage le plus élevé au monde, la situation de l’Afrique du Sud, contrairement aux attentes, ne s’améliore pas. Une situation qui devrait davantage préoccuper le gouvernement.

Avec un taux de chômage estimé à 32,9 % de la population active selon la précédente estimation, l’Afrique du Sud était déjà le pays le plus touché par le problème d’emploi dans le monde. Cependant, la fin des délestages en mars dernier, provoqués par les difficultés du géant de l’électricité Eskom avait laissé planer un espoir d’amélioration de la situation de l’emploi dans le pays.

Cependant, les chiffres montrent que le mal s’est aggravé puisque le taux de chômage est passé à 33,5 % au deuxième trimestre de l’année en cours. Il s’agit du taux de chômage le plus élevé depuis 2021, lorsque la pandémie de Covid-19 battait son plein, lorsque la pandémie de Covid-19 battait son plein. Ainsi, pas moins 8,5 millions de Sud-Africains, soit un tiers de la population active sont touchés par le chômage. Véritable préoccupation nationale, la question du chômage a été l’un des principaux enjeux des élections générales de mai qui ont, pour la première fois depuis 1994, consacré la perte de l’hégémonie de l’ANC sur l’échiquier politique sud-africain.

Un défi pour le gouvernement de coalition

La résolution du problème du chômage est donc l’un des principaux défis auxquels doit faire face le gouvernement de coalition issu des résultats mitigés de l’ANC lors des dernières élections générales.. Cela est d’autant plus pertinent pour l’opposition, qui participe désormais à la gestion du pouvoir d’État. Elle qui, pendant longtemps, étant à l’écart multipliait les réquisitoires contre la gouvernance de l’ANC. Avec un taux de chomage de 33,5 %, l’Afrique du Sud se place en tête des pays les plus touchés par le chômage dans le monde. En Afrique, elle est suivie de pays comme l’Angola, le Sénégal et le Soudan.